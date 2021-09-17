В Украину зайдет немецкая торговая сеть Lidl

Популярная в Германии сеть супермаркетов Lidl готова зайти на рынок Украины.
Об этом намерении сообщили в немецком издании Lebensmittel Zeitung, ссылаясь на запрос корпорации Schwarz, которой и принадлежит известный торговый бренд.
Компания уже назначила руководителя главного офиса, ранее он возглавлял эту же сеть в Польше.
В Schwarz указали, что именно АТБ якобы копирует концепты Lidl. При этом основатели немецкого бренда утверждают, что рассматривают украинский рынок как потенциально интересный для внедрения нового продукта для потребителей.
Lidl — немецкая международная сеть супермаркетов, которая присутствует в большинстве стран Европейского Союза и развивается на рынках Австралии и США. Принадлежит Lidl Stiftung & Co. KG. Сеть Lidl включает более 10 000 магазинов по всему миру. Торговые площадки насчитывают до 11 тысяч единиц.
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