ПриватБанк вводит новые ограничения на переводы

ПриватБанк вводит новые ограничения на денежные переводы. Теперь отправлять или получать на карту можно не более 100 переводов в месяц.

Об этом сообщается на сайте ПриватБанка.

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Сообщается, что эти меры вводятся в рамках борьбы с отмыванием денег и в связи с требованиями финансового мониторинга.

“Поэтому с октября 2021 мы вносим незначительные коррективы в правила осуществления р2р переводов по лимитам на переводы с карты на карту Visa / Mastercard через все каналы”, – говорится в сообщении.

Таким образом, устанавливаются следующие лимиты на календарный месяц как для переводов по Украине, так и за границу: