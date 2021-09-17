ПриватБанк вводит новые ограничения на переводы

ПриватБанк вводит новые ограничения на денежные переводы. Теперь отправлять или получать на карту можно не более 100 переводов в месяц.
Об этом сообщается на сайте ПриватБанка.
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Сообщается, что эти меры вводятся в рамках борьбы с отмыванием денег и в связи с требованиями финансового мониторинга.
“Поэтому с октября 2021 мы вносим незначительные коррективы в правила осуществления р2р переводов по лимитам на переводы с карты на карту Visa / Mastercard через все каналы”, – говорится в сообщении.
Таким образом, устанавливаются следующие лимиты на календарный месяц как для переводов по Украине, так и за границу:
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