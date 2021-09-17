Как правильно подать данные о бенефициарах

Finance.ua как портал, который помогает украинским предпринимателям, рассказывает, кому и какие документы о бенефициарах нужно подавать, чтобы не получить штраф.
28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» №361-IX.
Согласно Закону, юрлицам, которые были зарегистрированы до 28 апреля 2020 года, необходимо обновить данные о конечных бенефициарах в течение трех месяцев со дня утверждения формы структуры собственности государственной службой финансового мониторинга. Однако недавно ВР перенесла конечный срок подачи информации о бенефициарах с октября этого года на 11 июля 2022 года.
Для выполнения требований закона необходимо будет подать государственному регистратору такой пакет документов:
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Каких юридических лиц не касаются эти требования:
При этом следует отметить, что требования закона не являются единоразовыми. Юридические лица обязаны поддерживать информацию о конечных бенефициарах в актуальном состоянии. В частности, юридические лица обязаны ежегодно, в течение 14 календарных дней, начиная со следующего года с даты государственной регистрации юридического лица, подавать вышеупомянутый пакет документов и соответствующее заявление для подтверждения сведений о конечных бенефициарах.
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А в случае возникновения изменений – в течение 30 дней сообщать о них государственному регистратору. Также в случае выявления неточностей или ошибок в информации о конечных бенефициарах юридическое лицо не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения повторно должно направить регистратору откорректированные сведения.
Штраф. За нарушения данного Закона, в частности, за игнорирование требований по раскрытию конечных бенефициаров, на должностное лицо (прежде всего – на руководителя) будет наложен штраф в размере от 17 тыс. до 51 тыс. гривен.
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