Как правильно подать данные о бенефициарах

Finance.ua как портал, который помогает украинским предпринимателям, рассказывает, кому и какие документы о бенефициарах нужно подавать, чтобы не получить штраф.

28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» №361-IX.

Согласно Закону, юрлицам, которые были зарегистрированы до 28 апреля 2020 года, необходимо обновить данные о конечных бенефициарах в течение трех месяцев со дня утверждения формы структуры собственности государственной службой финансового мониторинга. Однако недавно ВР перенесла конечный срок подачи информации о бенефициарах с октября этого года на 11 июля 2022 года.

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Для выполнения требований закона необходимо будет подать государственному регистратору такой пакет документов:

структуру собственности, форма которой утверждена приказом Минфина;

если конечным бенефициаром является юридическое лицо – выписку, выдержку или другой документ из ЕГР (или торгового/банковского/судового реестра – для иностранных лиц), где определена информация о конечных бенефициарах. В случае с учредителями – юридическими лицами нерезидентами документ выдан органом другой страны, должен быть апостилированным (или легализованным) и должен иметь нотариально заверенный перевод на украинский язык;

нотариально заверенную копию паспорта и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии) конечных бенефициаров. В случае, если такая копия документа заверена нотариусом другой страны, она должна быть апостилирована (или легализована) и иметь нотариально заверенный перевод на украинский язык.

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Каких юридических лиц не касаются эти требования:

общественных формирований;

адвокатских объединений;

торгово-промышленных палат;

ОСМД ;

; религиозных организаций;

государственных и коммунальных предприятий;

государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций.

При этом следует отметить, что требования закона не являются единоразовыми. Юридические лица обязаны поддерживать информацию о конечных бенефициарах в актуальном состоянии. В частности, юридические лица обязаны ежегодно, в течение 14 календарных дней, начиная со следующего года с даты государственной регистрации юридического лица, подавать вышеупомянутый пакет документов и соответствующее заявление для подтверждения сведений о конечных бенефициарах.

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А в случае возникновения изменений – в течение 30 дней сообщать о них государственному регистратору. Также в случае выявления неточностей или ошибок в информации о конечных бенефициарах юридическое лицо не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения повторно должно направить регистратору откорректированные сведения.

Штраф. За нарушения данного Закона, в частности, за игнорирование требований по раскрытию конечных бенефициаров, на должностное лицо (прежде всего – на руководителя) будет наложен штраф в размере от 17 тыс. до 51 тыс. гривен.