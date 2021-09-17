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Apple сокращает производство iPhone 13

Apple сокращает производство iPhone 13

Американская компания Apple вынуждена произвести новых смартфонов iPhone 13 на 10 миллионов меньше, чем планировалось, из-за нехватки чипов.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что партнеры Apple, компании Broadcom, Inc и Texas Instruments, Inc, занимающиеся производством полупроводников, не могут предоставить достаточное количество чипов.

В связи с этим компании, которая намеревалась до конца 2021 года выпустить на рынок 90 миллионов смартфонов, придется сократить объемы производства.

По данным издания, технологический гигант является одним из крупнейших в мире покупателей микросхем. Но даже имея сильную покупательную способность, Apple борется с теми же перебоями в поставках, которые нанесли ущерб отраслям по всему миру.

Между тем основные производители чипов уже предупредили, что спрос будет продолжать опережать предложение в течение следующего года и, возможно, в последующий период.

По материалам Корреспондент.net
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