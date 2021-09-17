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Инвестор-миллиардер назвал Bitcoin цифровым золотом и сравнил его с акциями Amazon

Инвестор-миллиардер назвал Bitcoin цифровым золотом и сравнил его с акциями Amazon

Легендарный инвестор-миллиардер и основатель Miller Value Partners Билл Миллер в интервью Уильяму Грину назвал Bitcoin цифровым золотом и сравнил свою ставку на него с покупкой акций Amazon во время краха пузыря доткомов.

По словам миллиардера, бумаги технологического гиганта он приобрел по средней цене $17 более 20 лет назад. Первая криптовалюта обошлась ему в среднем в $500 за монету, уточнил он.

В 2017 году СМИ сообщили, что Миллер держит 1% собственных средств в Bitcoin, который купил еще в 2014 году. Тогда же его хедж-фонд с активами на $2,2 млрд увеличил долю криптовалюты в портфеле до 50%.

«Bitcoin намного менее рискован по $43 000, чем по $300. Теперь он признан, в него зашло огромное количество венчурных денег, вовлечены все крупные банки», — заявил он.

Сколько вкладывать в Bitcoin? Инвесторам, которые не слишком глубоко разбираются в криптовалюте, миллиардер посоветовал вкладывать в цифровые активы не более 1% средств.

Относительно альткоинов Миллер отметил, что шансы оказаться успешными у более чем «10 000 существующих токенов и прочего» крайне малы.

«Bitcoin, Ethereum и некоторые другие, вероятно, какое-то время будут существовать», — добавил он.

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Миллер с оптимизмом оценил перспективы капитализации Coinbase, акции которой назвал «позицией по умолчанию для инвесторов в рост».

Он подчеркнул, что рыночная стоимость Tesla достигла $750 млрд в зрелой отрасли, которая уже не будет расти очень быстро.

«Coinbase легко могла бы иметь рыночную капитализацию $500 млрд или $1 трлн как прорывная компания в быстрорастущей, меняющейся индустрии», — допустил он.

Но при покупке подобных активов не стоит переживать в отношении их цены на протяжении года и даже двух, посоветовал миллиардер.

По материалам Forklog
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