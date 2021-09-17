Amazon не будет заставлять сотрудников работать в офисах три дня в неделю

Amazon позволит руководителям команд самостоятельно принимать решения о количестве дней, которые их сотрудники должны работать в офисе.
Компания Amazon отказалась от планов обязать сотрудников работать из офиса по три дня в неделю после возвращения их с вынужденной удаленной работы. Об этом говорится в сообщении компании.
Компания решила оставить решение о том, сколько дней работники должны работать в офисах, на усмотрение отдельных команд.
«Вместо того чтобы указывать, что люди работают в офисе три дня в неделю, мы оставим это решение на усмотрение отдельных команд», — отмечается в сообщении компании.
Генеральный директор Amazon Энди Яссы подчеркнул, что решения о количестве дней работы в офисе будут приниматься директорами отдельных команд.
Читайте также: Amazon показала своего первого робота для дома
«Мы намеренно не указываем, сколько дней или в какие дни работать в офисе: это должны определять директора вместе со своими старшими руководителями и командами», — отметил Яссы.
Напомним, что многие американские компании несколько раз изменили планы по возвращению сотрудников в офисы. Google откладывал возвращение работников в офисы трижды. Пока компания планирует вывести работников с удаленной работы 10 января 2022 года.
Ранее похожие решения приняли компании Apple и Facebook.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Очень близка к ЕС: Боррель назвал главные условия для вступления УкраиныВчера, 10:32 - 1233 11
Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах на 23% с начала сезона закачкиВчера, 07:32 - 796 11
Доступную ипотеку под 7% получили 929 семейВчера, 09:15 - 523 10
В МВД рассказали, сколько камер автофиксации планируют установить на украинских дорогахВчера, 09:31 - 492 4
Молдова не хочет заключать новый договор с «Газпромом» и просит помощи у ЕСВчера, 19:35 - 461 3
Работник не хочет в отпуск, а требует компенсацию: что делать работодателюВчера, 08:04 - 7921 3
Завтра на дорогах заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД (список дорог)Вчера, 16:05 - 6414
Украинцы увеличили вклады в банках: как изменились проценты по депозитамВчера, 15:00 - 4234 3
Субсидия на коммуналку: когда подавать документы и где взять бланкиВчера, 12:01 - 1555
Очень близка к ЕС: Боррель назвал главные условия для вступления УкраиныВчера, 10:32 - 1233 11
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2842 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 777 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2298 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1760 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1450 5