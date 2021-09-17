Amazon не будет заставлять сотрудников работать в офисах три дня в неделю

Amazon позволит руководителям команд самостоятельно принимать решения о количестве дней, которые их сотрудники должны работать в офисе.

Компания Amazon отказалась от планов обязать сотрудников работать из офиса по три дня в неделю после возвращения их с вынужденной удаленной работы. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания решила оставить решение о том, сколько дней работники должны работать в офисах, на усмотрение отдельных команд.

«Вместо того чтобы указывать, что люди работают в офисе три дня в неделю, мы оставим это решение на усмотрение отдельных команд», — отмечается в сообщении компании.

Генеральный директор Amazon Энди Яссы подчеркнул, что решения о количестве дней работы в офисе будут приниматься директорами отдельных команд.

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«Мы намеренно не указываем, сколько дней или в какие дни работать в офисе: это должны определять директора вместе со своими старшими руководителями и командами», — отметил Яссы.

Напомним, что многие американские компании несколько раз изменили планы по возвращению сотрудников в офисы. Google откладывал возвращение работников в офисы трижды. Пока компания планирует вывести работников с удаленной работы 10 января 2022 года.

Ранее похожие решения приняли компании Apple и Facebook.