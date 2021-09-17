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Цена на аккумуляторы для электромобилей упала почти в 10 раз

Цена на аккумуляторы для электромобилей упала почти в 10 раз

Аккумуляторы для электромобилей значительно подешевели за 13 лет, и эта тенденция сохранится. Об этом говорится в сообщении Департамента автомобильных технологий Министерства энергетики США, пишет sud.ua

В отчете сказано, что стоимость литий-ионных аккумуляторов снизилась на 87% в период с 2008 по 2021 год. В настоящее время средняя стоимость батарей составляет 157 долларов за киловатт-час (используемая мощность) и 143 доллара за киловатт-час (общая емкость). Для сравнения: в 2008 году цена составляла 1237 долларов за киловатт-час (используемая мощность).

Аналитики отмечают, что эти цифры действительны для крупносерийного производства – не менее 100 000 единиц в год. Такое впечатляющее снижение стоимости стало возможным благодаря достижениям в нескольких областях – химии, физике и технологии аккумуляторов.

Кроме того, по данным Управления энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства энергетики США, цена на батареи упала ниже 200 долларов только в 2019 году, что означает снижение стоимости на 25% всего за 2 года. Эксперты уверены, что эта тенденция сохранится и стоимость аккумуляторов продолжит падать.

Например, General Motors недавно объявила о начале партнерства с американской компанией SolidEnergy Systems в рамках проекта по разработке литий-металлических батарей для силовых агрегатов Ultium Drive. Новая технология позволит увеличить емкость аккумуляторов вдвое при более низкой цене на 40%. Соответственно, это снизит стоимость электромобилей.

По материалам Finance.UA
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