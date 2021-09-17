Согласно Конституции Украины, каждый имеет право на работу, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь работой, которую он свободно выбирает или на которую свободно соглашается. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал в Минюсте подробности, каковы гарантии права на работу лиц пенсионного возраста.
Права. Наравне с другими гражданами это право имеют и лица пожилого возраста. К тому же оно дополнительно гарантируется государственными целевыми программами, территориальными и местными программами занятости населения.
Любая дискриминация в сфере работы, в частности нарушение принципа равенства прав и возможностей, прямое или непрямое ограничение прав работников, в том числе и в зависимости от возраста, запрещается:
Рабочее время. Для работников пожилого возраста применяется общеустановленная продолжительность рабочего времени. По просьбе работников этой категории работодатель может установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Оплата труда в этих случаях осуществляется пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.
Привлечение этой категории граждан к работе в ночное время, а также к сверхурочной работе и к работе в выходные дни допускается только с их согласия и при условии, если это не противопоказано им по состоянию здоровья.
Условия труда. Предприятия, учреждения и организации обязаны постоянно улучшать условия труда и производственной среды граждан пожилого возраста. Рабочее место гражданина пожилого возраста должно быть оборудовано соответствующими техническими и другими средствами, способствующими сохранению его здоровья и работоспособности.
Граждане пожилого возраста, сохранившие трудоспособность и желающие работать, в случае обращения в государственную службу занятости, имеют право на социальные услуги по поиску подходящей работы, профессиональную переориентацию, информационные и консультационные услуги по вопросам занятости населения и социального страхования. Работники пожилого возраста имеют право на профилактические мероприятия и помощь по частичной безработице в соответствии с законом.
Граждане пожилого возраста, которые не достигли пенсионного возраста, в случае их регистрации в установленном порядке в качестве безработных, имеют право на материальное обеспечение и социальные услуги по безработице за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.
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