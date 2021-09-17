Согласно Конституции Украины, каждый имеет право на работу, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь работой, которую он свободно выбирает или на которую свободно соглашается. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал в Минюсте подробности, каковы гарантии права на работу лиц пенсионного возраста.

Права. Наравне с другими гражданами это право имеют и лица пожилого возраста. К тому же оно дополнительно гарантируется государственными целевыми программами, территориальными и местными программами занятости населения.

Любая дискриминация в сфере работы, в частности нарушение принципа равенства прав и возможностей, прямое или непрямое ограничение прав работников, в том числе и в зависимости от возраста, запрещается:

запрещается отказ в приеме на работу и увольнение работника по инициативе собственника или уполномоченного им органа по мотивам достижения пенсионного возраста;

перевод работника пожилого и предпенсионного возраста с одного рабочего места на другое не допускается без его согласия, если при этом изменяются существенные условия труда;

условия договоров о работе (контрактов, соглашений) с гражданами пожилого возраста, включая также и их работу в период проживания в учреждениях социального обеспечения, не могут ухудшать положение или ограничивать их права, предусмотренные Законом Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине» и законодательством о труде. Такие условия являются недействительными.

Рабочее время. Для работников пожилого возраста применяется общеустановленная продолжительность рабочего времени. По просьбе работников этой категории работодатель может установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Оплата труда в этих случаях осуществляется пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

Привлечение этой категории граждан к работе в ночное время, а также к сверхурочной работе и к работе в выходные дни допускается только с их согласия и при условии, если это не противопоказано им по состоянию здоровья.

Условия труда. Предприятия, учреждения и организации обязаны постоянно улучшать условия труда и производственной среды граждан пожилого возраста. Рабочее место гражданина пожилого возраста должно быть оборудовано соответствующими техническими и другими средствами, способствующими сохранению его здоровья и работоспособности.

Граждане пожилого возраста, сохранившие трудоспособность и желающие работать, в случае обращения в государственную службу занятости, имеют право на социальные услуги по поиску подходящей работы, профессиональную переориентацию, информационные и консультационные услуги по вопросам занятости населения и социального страхования. Работники пожилого возраста имеют право на профилактические мероприятия и помощь по частичной безработице в соответствии с законом.

Граждане пожилого возраста, которые не достигли пенсионного возраста, в случае их регистрации в установленном порядке в качестве безработных, имеют право на материальное обеспечение и социальные услуги по безработице за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.