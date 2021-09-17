Банкам дадут конфиденциальную информацию о клиентах

В рамках налоговой амнистии украинские банки получили возможность запрашивать и получать от правоохранительных органов и налоговой информацию о клиентах, которые открывают у них спецсчета для целей амнистирования и вносят на них денежные средства.
На это обратил внимание финансовый аналитик Василий Невмержицкий, который рассказал в комментарии UBR.ua, что соответствующие изменения Нацбанк внедрил постановлением № 97 от 30 сентября 2021 года.
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Постановление дополнило пункт 5 порядка открытия и ведения спецсчетов, которое обязывает банки проверять источники происхождения вносимых декларантом средств, следующим абзацем:
«Банк вправе в целях установления источников происхождения средств обращаться с запросом в государственные органы, к государственным регистраторам, а также в органы исполнительной власти, правоохранительные органы, которые предоставляют ответ согласно Порядку».
Как объясняет Невмержицкий, перед открытием «амнистийного» счета финучреждения проверяют данные, указанные клиентом о себе, «по своим базам данных» и в общедоступных государственных электронных реестрах.
В частности, банк обязан проверить наличие декларанта в списке лиц, связанных с террористической деятельностью или против которых введены международные санкции.
После открытия счета и внесения на него средств банкам необходимо проверить, за счет чего они были сформированы. Напомним, налоговая амнистия не предоставляется для чиновников (занимавших должности как минимум с 2005 года) и для легализации средств, полученных преступным путем (если речь не идет о неуплате налогов).
Чтобы обеспечить финмониторинг и требования закона, банкам разрешили получать конфиденциальную информацию о клиенте от государства, к примеру, поясняет Невмержицкий, касательно его возможного участия в тех или иных уголовных делах. Полученные данные банк не вправе разглашать и передавать третьим лицам.
В то же время, при открытии спецсчета клиент должен подписать заявление с согласием на то, что банк сможет отправлять в Государственную налоговую службу запросы на получение информации о суммах дохода физлица, удержанного с этого дохода НДФЛ, а также о суммах насчитанного ему единого взноса.
Как отмечает Невмержицкий, клиент также должен согласиться на банковские запросы в прочие государственные и правоохранительные органы.
Напомним, после старта налоговой амнистии 1 сентября украинцы задекларировали 56,5 млн грн, пополнив бюджет на 3 млн грн, о чем сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
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