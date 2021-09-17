В Киеве посчитали количество всех автомобилей

Сколько машин в Киеве, посчитали в КГГА. Также выяснили соотношение между киевскими и загородными.
Количество автомобилей в Киеве с 2015 года выросло в 1,7 раза, пишет novyny.live.
В 2021 году их число в столице достигло 1 миллиона 60 тысяч, сообщается на странице мэра Киева в Telegram.
Для сравнения, 6 лет назад, в 2015 году их было “всего” 620 тысяч.
60% авто принадлежат киевлянам, 30% – жителям пригорода и еще 10% приходится на транзит.
Ежедневно, в среднем, столичный водитель тратит 45 минут на простой в пробках – это почти 9 дней в году.
Пробки пытаются побороть созданием системы перехватывающих паркингов, из которых работают уже 5 – на Выдубичах, Академгородке, Красном Хуторе, проспекте Глушкова и Сырце.
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