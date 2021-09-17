0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 130 0

В Киеве посчитали количество всех автомобилей

В Киеве посчитали количество всех автомобилей

Сколько машин в Киеве, посчитали в КГГА. Также выяснили соотношение между киевскими и загородными.

Количество автомобилей в Киеве с 2015 года выросло в 1,7 раза, пишет novyny.live.

В 2021 году их число в столице достигло 1 миллиона 60 тысяч, сообщается на странице мэра Киева в Telegram.

Для сравнения, 6 лет назад, в 2015 году их было “всего” 620 тысяч.

60% авто принадлежат киевлянам, 30% – жителям пригорода и еще 10% приходится на транзит.

Ежедневно, в среднем, столичный водитель тратит 45 минут на простой в пробках – это почти 9 дней в году.

Пробки пытаются побороть созданием системы перехватывающих паркингов, из которых работают уже 5 – на Выдубичах, Академгородке, Красном Хуторе, проспекте Глушкова и Сырце.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.