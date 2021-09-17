В Украине дорожают продукты питания: эксперт назвала основные причины

В течение последних месяцев украинских потребителей больше всего смущал рост цен на подсолнечное масло и сахар, которые существенно добавляли в цене. Но сейчас они несколько дешевеют, а вот дорожают другие продукты питания.

Почему это происходит, рассказала аналитик ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Светлана Литвин.

Эксперт напоминает, что в сентябре 2021 цена на подсолнечное масло и сахар была практически без изменений. Сахар даже снизился на 2%. Так, по состоянию на начало октября, 1 кг сахара стоит около 27,60 грн, а подсолнечное масло — 68,50 грн за 1 литр. Ожидание хороших урожаев на семена подсолнечника и сахарной свеклы дает основания для стабилизации цены. В течение сентября 2021 ощутимо выросли цены на различные виды мяса.

По состоянию на начало октября, по сравнению с началом сентября увеличились розничные цены на говядину на 12% (около 179,50 грн / 1 кг), курятину на 6% (105 грн / кг) и свинину на 4% (122,20 грн / кг). Основной причиной такого роста цен на мясо является сокращение поголовья крупного рогатого скота (КРС), свиней и птицы за значительного подорожания зерновых культур и кормов, соответственно.

«Если раньше тенденция сокращения поголовья касалась только КРС, то сейчас она впервые за десятилетие задела и птицу, а также поголовья свиней в хозяйствах населения», — продолжает Светлана Литвин.

По словам аналитика, для определенной категории характерен сезонный рост цен. К таким товарам относятся и овощи так называемого «борщевого набора». Так, в течение сентября 2021 цена на капусту белокочанную выросла на 19% до 7,05 грн за кг, по состоянию на начало октября, цена свеклы — на 14% до 7,30 грн / кг, лука — на 12% до 9,05 грн / кг, картофеля — на 9% до 11,45 грн / кг.

Основная причина роста цен на эти продукты питания сейчас — это окончание сбора их урожая и прекращения реализации этой продукции производителями непосредственно «с поля» по более низкой цене. Далее эти овощи перемещаются в склады длительного хранения, откуда они постепенно реализуются до следующего урожая.