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ТОП-5 регионов с самыми высокими и низкими зарплатами

ТОП-5 регионов с самыми высокими и низкими зарплатами

В Украине в сентябре уровень заработных плат стал выше на 1300 грн и составил 18 тыс. грн. Согласно данным кадрового портала grc.ua, зарплаты увеличились в большинстве профессиональных сферах.

Так, рост заработных плат в категории «государственная служба/некоммерческие организации» по сравнению с августом составил 12 тыс. грн.

В то же время в категории «бухгалтерия/инвестиции/лизинг» рост зарплат составил 5,3 тыс. грн, а в категории «транспорт, логистика» — 7,7 тыс. грн.

Где самые высокие средние зарплаты:

  • Киев — 34 800 грн;
  • Черновицкая область — 26 600 грн;
  • Кировоградская область — 26 000 грн;
  • Ивано-Франковская область — 25 700 грн;
  • Ровенская область — 23 100 грн.

По данным grc.ua, меньше всего работодатели в сентябре предлагали в таких областях:

  • Киевская область — 13 400 грн;
  • Закарпатская область — 13 100 грн;
  • Черниговская область — 11 300 грн;
  • Луганская область — 11 000 грн;
  • Тернопольская область — 10 600 грн.

Справка Finance.ua:

Напомним, по информации Прозрачной Работы, топ профессий в Украине за последние три месяца (июль, август, сентябрь) по количеству вакансий.

  • Продавец — 23 635 вакансий на позицию;
  • Менеджер по продажам — 16 470 вакансий на позицию;
  • Водитель на авто фирмы — 12 658 вакансий на позицию.

Топ профессий по уровню зарплат за последние три месяца (июль, август, сентябрь), профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:

  • SQL программист — 3 вакансии с медианой 180 000 грн;
  • Senior Full Stack Developer — 3 вакансии с медианой 130 000 грн;
  • Senior HTML developer — 8 вакансий с медианой 125 000 грн.

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По материалам Сегодня
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