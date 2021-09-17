ТОП-5 регионов с самыми высокими и низкими зарплатами

В Украине в сентябре уровень заработных плат стал выше на 1300 грн и составил 18 тыс. грн. Согласно данным кадрового портала grc.ua, зарплаты увеличились в большинстве профессиональных сферах.
Так, рост заработных плат в категории «государственная служба/некоммерческие организации» по сравнению с августом составил 12 тыс. грн.
В то же время в категории «бухгалтерия/инвестиции/лизинг» рост зарплат составил 5,3 тыс. грн, а в категории «транспорт, логистика» — 7,7 тыс. грн.
Где самые высокие средние зарплаты:
По данным grc.ua, меньше всего работодатели в сентябре предлагали в таких областях:
Напомним, по информации Прозрачной Работы, топ профессий в Украине за последние три месяца (июль, август, сентябрь) по количеству вакансий.
Топ профессий по уровню зарплат за последние три месяца (июль, август, сентябрь), профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:
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