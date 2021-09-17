Рынок труда в сентябре: средняя зарплата, топовые сферы деятельности и профессии

Прозрачная Работа поделилась данными о средней зарплате, ее распределении, популярных сферах деятельности и профессиях в сентябре 2021 года. Finance.ua передает главные цифры.

Как отмечается, средняя заработная плата в сентябре по вакансиям составила 12 908 грн, по резюме – 12 043 грн. Также самыми популярными предложениями от компаний в сентябре были: бонусы и премии, а также бесплатное обучение. Корпоративные мероприятия и скидки сотрудникам – на втором месте. Регулярный просмотр зарплат и офис рядом с метро – на третьем.



График: Прозрачная Работа

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Как распределилась заработная плата в сентябре

Вакансии:

большинство компаний (9 172) на территории Украины в сентябре предлагали кандидатам зарплату в размере 11 000-15 000 грн;

заработок в пределах 15 000-19 000 грн предлагали 7 588 компаний;

третья по популярности зарплата от работодателей – 7 000-11 000 грн, ее предлагали 5 870 компаний;

что касается самых низких зарплатных предложений, то 3 747 компаний предлагали <7 000 грн, а самое высокое вознаграждение – 35 000+ грн – 1 375.

Кандидаты:

если говорить о кандидатах, то большинство из них в сентябре (34 849) соглашались на зарплату от 8 000 до 13 000 грн;

на 13 000-18 000 грн рассчитывал 27 151 кандидат;

на 18 000-23 000 грн – 12 506;

самые низкие зарплатные ожидания (<8 000 грн) были у 9 863 претендентов;

самые высокие – 43 000+ грн – у 1 837.

Топовые сферы деятельности в сентябре

По количеству вакансий:

Торговля розничная/Retail – 36%;

Промышленность и производство – 22%;

Торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 19%;

IT – разработка программного обеспечения – 15%;

Государственный сектор – 8%.

По количеству резюме:

Торговля – 26%;

Административный персонал/водители/курьеры – 24%;

Продажи/клиент-менеджмент – 19%;

Студенты/начало карьеры/без опыта – 15%;

Логистика/таможня/склад – 15%.

Топ профессий в Украине за последние три месяца (июль, август, сентябрь)

По количеству вакансий

Продавец – 23 635 вакансий на позицию;

Менеджер по продажам – 16 470 вакансий на позицию;

Водитель на авто фирмы – 12 658 вакансий на позицию.

По количеству резюме:

Продавец – 121 985 резюме на позицию;

Менеджер по продажам – 98 504 резюме на позицию;

Офис-менеджер – 68 594 резюме на позицию.

Топ профессий по уровню зарплат за последние три месяца (июль, август, сентябрь)

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:

SQL программист – 3 вакансии с медианой 180 000 грн;

программист – 3 вакансии с медианой 180 000 грн; Senior Full Stack Developer – 3 вакансии с медианой 130 000 грн;

Senior HTML developer – 8 вакансий с медианой 125 000 грн.

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