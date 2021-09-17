Рынок труда в сентябре: средняя зарплата, топовые сферы деятельности и профессии

Прозрачная Работа поделилась данными о средней зарплате, ее распределении, популярных сферах деятельности и профессиях в сентябре 2021 года. Finance.ua передает главные цифры.
Как отмечается, средняя заработная плата в сентябре по вакансиям составила 12 908 грн, по резюме – 12 043 грн. Также самыми популярными предложениями от компаний в сентябре были: бонусы и премии, а также бесплатное обучение. Корпоративные мероприятия и скидки сотрудникам – на втором месте. Регулярный просмотр зарплат и офис рядом с метро – на третьем.
График: Прозрачная Работа
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Как распределилась заработная плата в сентябре
Вакансии:
Кандидаты:
Топовые сферы деятельности в сентябре
По количеству вакансий:
По количеству резюме:
Топ профессий в Украине за последние три месяца (июль, август, сентябрь)
По количеству вакансий
По количеству резюме:
Топ профессий по уровню зарплат за последние три месяца (июль, август, сентябрь)
Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях:
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