5 советов, как преодолеть выгорание на работе

Эмоциональное выгорание или burnout – это проблема двадцать первого века. Работа все меньше вас радует, а раздражительность и чувство стресса растут – это основные признаки выгорания на работе.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за рынком труда, узнал у кадрового портала grc, как преодолеть такое явление на работе, как burnout (выгорание).

Основные симптомы выгорания: Увеличение количества ошибок, подавленное состояние, нервозность во время выполнения рабочих задач, невозможность сконцентрироваться, негатив во время работы. Не стоит путать это с обычным “не хочу”. При выгорании ощущение негатива настолько сильное, что может приводить к нервным срывам, постоянное чувство вины за неудачи на работе.

Советы, которые могут помочь преодолеть выгорание:

Совет первый: оцените свои силы.

Придется проанализировать свое физическое и психологическое состояние. Человек – не робот. Необходимо определить оптимальный объем работы, который возможно выполнять без дискомфорта. Превышение этого лимита – лишь в исключительных случаях. Также необходимо избавиться от чувства вины из-за отдыха.

Совет второй: работа – на работе.

После завершения рабочего процесса никаких мыслей о работе. Будьте с семьей, друзьями, занимайтесь спортом или читайте: главное – полностью «выключить» любые мысли о работе. Для полной перезагрузки психологи даже советуют переодеваться после работы.

Совет третий: тайм-менеджмент.

Планируйте свое рабочее время. Методов планирования много: можно записывать рабочие задачи в дневник или в специальных приложениях на телефоне/компьютере. Эта привычка позволяет эффективно спланировать рабочую нагрузку и уменьшает риски забыть что-то важное. Еще один важный момент: психологи утверждают, что положительное ощущение от выполненной задачи работает как допинг для нашего мозга.

Совет четвертый: мотивация превыше всего.

Работа не самоцель, а инструмент для достижения или реализации мечтаний и желаний. Если вы цените материальные вещи, разработайте для себя систему «призов» за работу. Например, поставьте себе большую цель, которую вы достигнете через 5 лет, но не забывайте про маленькие удовольствия – вознаграждайте себя ежемесячно или еженедельно. Если материальные вещи не мотивируют – сосредоточьтесь на психологическом удовлетворении.

Совет пятый: не забывайте о своем теле.

Физическое истощение организма – прямой путь к выгоранию. Спать по 4 часа в сутки и выполнять десятки задач ежедневно – не очень полезная привычка. Идеальный вариант – лечь до 12 ночи и поспать 7-8 часов. Иногда выгорание и постоянная раздражительность – признаки серьезных физических и психологических проблем.