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Количество кибератак в мире в этом году побило рекорд

Количество кибератак в мире в этом году побило рекорд

Согласно данным на конец сентября, количество кибератак на разные организации в мире за 2021 год выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в отчете компании Check Point Research.

Как ни странно, самыми популярными жертвами атак стали организации из сферы образования и исследовательской деятельности – на 60% больше, чем в прошлом году.

Согласно отчету, каждая 61 организация в мире за 9 месяцев 2021 года стала жертвой вымогателей, которые используют специальные программы, этот показатель вырос на 9% в сравнении с 2020 годом.

Количество кибератак по регионам распределилось следующим образом:

  • Африка – в среднем 1615 атак в неделю;
  • Азиатско-Тихоокеанский регион – 1299;
  • Латинская Америка – 1117;
  • Европа – 665;
  • Северная Америка – 497.
По материалам Главком
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