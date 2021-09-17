Количество кибератак в мире в этом году побило рекорд

Согласно данным на конец сентября, количество кибератак на разные организации в мире за 2021 год выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в отчете компании Check Point Research.

Как ни странно, самыми популярными жертвами атак стали организации из сферы образования и исследовательской деятельности – на 60% больше, чем в прошлом году.

Согласно отчету, каждая 61 организация в мире за 9 месяцев 2021 года стала жертвой вымогателей, которые используют специальные программы, этот показатель вырос на 9% в сравнении с 2020 годом.

Количество кибератак по регионам распределилось следующим образом: