Более 100 стран изучают возможность запуска цифровой валюты - МВФ

Более половины центробанков мира изучают возможность выпуска собственной цифровой валюты (CBDC).
Об этом сообщила директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает Сointelegraph.
МВФ провел опрос среди стран-членов и обнаружил, что вопрос выпуска собственной цифровой валюты уже рассматривают во многих центробанках.
«Результат оказался впечатляющим: 110 стран находятся на той или иной стадии изучения CBDC», – отметила Георгиева.
По ее словам, МВФ рассматривает CBDC и цифровые валюты в целом с точки зрения макроэкономической стабильности.
Георгиева заявила, что эта технология дала людям возможность осуществлять «бесперебойные и менее затратные» переводы и назвала CBDC самой надежной формой цифровой валюты, поскольку она имеет поддержку государства и в целом соответствует нормативным требованиям.
Она добавила, что стейблкоины «заполняют цифровой пробел в частных деньгах», но маркируют биткоин и другие криптовалюты как активы, а не деньги.
Глава МВФ также заявила, что для развития CBDC нужно общественное доверие, а также установление нормативно-правовой базы.
Сейчас Багамские острова – единственное государство мира, которое уже выпустило собственную цифровую валюту – песочный доллар (sand dollar) в октябре 2020 года.
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