Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, кто имеет право на надбавку к пенсии на уход.

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Как пишет Пенсионный курьер, право на установление надбавки к пенсии на уход имеют:

лица с инвалидностью I группы;

одинокие лица с инвалидностью II группы, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе или достигшие пенсионного возраста;

одинокие лица с инвалидностью III группы, достигшие пенсионного возраста;

группы, достигшие пенсионного возраста; одинокие получатели пенсий по возрасту и за выслугу лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию в соответствии с законами Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (кроме лиц, которые получают государственную социальную помощь на уход в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»).

Размер надбавки на уход составляет 50 гривен.

Справка Finance.ua:

в октябре Пенсионный фонд Украины начал выплаты дополнительных 400 грн для пенсионеров 75−80 лет;

инструкция – как сформировать и подать заявление на перерасчет пенсии онлайн на портале пенсионного фонда Украины;