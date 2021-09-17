Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, кто имеет право на надбавку к пенсии на уход.
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Как пишет Пенсионный курьер, право на установление надбавки к пенсии на уход имеют:
Размер надбавки на уход составляет 50 гривен.
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