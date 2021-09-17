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Кто имеет право на надбавку к пенсии на уход

Кто имеет право на надбавку к пенсии на уход

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, кто имеет право на надбавку к пенсии на уход.

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Как пишет Пенсионный курьер, право на установление надбавки к пенсии на уход имеют:

  • лица с инвалидностью I группы;
  • одинокие лица с инвалидностью II группы, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе или достигшие пенсионного возраста;
  • одинокие лица с инвалидностью III группы, достигшие пенсионного возраста;
  • одинокие получатели пенсий по возрасту и за выслугу лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию в соответствии с законами Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (кроме лиц, которые получают государственную социальную помощь на уход в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»).

Размер надбавки на уход составляет 50 гривен.

Справка Finance.ua:

  • в октябре Пенсионный фонд Украины начал выплаты дополнительных 400 грн для пенсионеров 75−80 лет;
  • сумма пенсии, которая причиталась пенсионеру и осталась недополученной в связи с его смертью, выплачивается по месяц смерти включительно членам его семьи, которые проживали вместе с ним на день смерти.
По материалам Finance.UA
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