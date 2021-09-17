Стало известно, когда у украинцев с ID-паспортами перестанут требовать справку о регистрации

Украинцы с ID-картами вскоре больше не будут обязаны носить с собой справку о регистрации. В Министерстве цифровой трансформации упростят систему.
Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник в интервью изданию Главред.
«Есть нормативная база, которая регулирует такое использование. Сейчас готовится ко второму чтению законопроект, который активно проработал комитет по цифровой трансформации, и мы также присоединились к его разработке — он упростит процедуру регистрации как процедуру и уберет штамп в бумажном паспорте и выписку из реестра, которую мы носим с собой. Первоисточником и единственным реестром по прописке будет реестр ГМС и, если говорить о Дії, то там и в ID-карте, и в загранпаспорте будет доступно место регистрации — это именно та прописка, которую больше не нужно будет носить с собой», — пояснил чиновник.
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При этом он указал, что украинцам с ID-картами больше не надо будет носить с собой справку о регистрации, как только примут закон.
«Если говорить простым языком, то если человек идет с бумажным паспортом или с ID-картой, у него после принятия закона не будут иметь права просить эту копию. Соответствующий государственный орган, которому нужно узнать место регистрации, должен обратиться в электронной форме в ГМС и получить информацию», — отметил Баник.
По его словам, при использовании цифровых документов информация о месте регистрации будет подтягиваться из реестров ГМС.
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