Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины на следующие два года

Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8%, однако улучшил его на следующие два года.
Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Конкуренция и восстановление пост-COVID-19» за осень 2021 года.
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По прогнозам организации, ВВП Украины и в 2022-м году вырастет на 3,5%, а в 2023 году — на 3,7%.
«Активность должна продолжать восстанавливаться во втором полугодии 2021 года, благодаря лучшему урожаю, увеличению потребительского спроса и благоприятным внешним условиям», — говорится в документе.
Отмечается, что прогноз учитывает, в частности, введение возможных дальнейших временных карантинов в стране для борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19).
Напомним, в июне Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8%.
При этом, по прогнозам организации, ВВП Украины и в 2022-м, и в 2023 году вырастет на 3,1%.
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