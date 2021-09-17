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Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины на следующие два года

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины на следующие два года

Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8%, однако улучшил его на следующие два года.

Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Конкуренция и восстановление пост-COVID-19» за осень 2021 года.

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По прогнозам организации, ВВП Украины и в 2022-м году вырастет на 3,5%, а в 2023 году — на 3,7%.

«Активность должна продолжать восстанавливаться во втором полугодии 2021 года, благодаря лучшему урожаю, увеличению потребительского спроса и благоприятным внешним условиям», — говорится в документе.

Отмечается, что прогноз учитывает, в частности, введение возможных дальнейших временных карантинов в стране для борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19).

Напомним, в июне Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8%.

При этом, по прогнозам организации, ВВП Украины и в 2022-м, и в 2023 году вырастет на 3,1%.

По материалам Укринформ
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