Эксперты подсчитали настоящую себестоимость iPhone 13 Pro

Большинство считает, что Apple зарабатывает бешеные деньги с каждого проданного ими iPhone. Якобы компания позволяет себе установить более высокую разницу себестоимости и розницы, чем у Android-производителей. Команда энтузиастов iFixit решила узнать, так ли это, и установить примерный доход с проданных айфонов. Специалисты в прямом смысле разобрали новинку и проанализировали стоимость ее комплектующих, пишет tehnofan.com.ua.

По данным аналитиков, общая стоимость всех деталей iPhone 13 Pro составила $570. Напомним, что это на 22 доллара больше, чем в прошлом поколении: на каждый iPhone 12 Pro Apple тратила $548,5.

Цена продажи iPhone 13 Pro стартует с отметки $999 в США, то есть компания получает примерно 420 долларов выручки с каждого проданного смартфона. И это нормально, утверждают эксперты. Например, Samsung тратит на комплектующие одного Galaxy S21 + $508, а продает модель в США за те же $999, и зарабатывает с телефона $491.

Однако не стоит забывать, что розничная стоимость также включает в себя различные расходы. Например, затраты на производство и оплату труда сотрудников, сборку, упаковку, доставку, рекламу, налоги и наценку магазинов. То есть утверждать, что Apple на каждой модели iPhone 13 Pro зарабатывает около 400 долларов, нельзя.

Аналитические издания пишут, что с каждого iPhone после уплаты налогов Apple получает $150 чистой прибыли.