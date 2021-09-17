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Топ-10 марок новых авто в сентябре 2021 года

Топ-10 марок новых авто в сентябре 2021 года

По данным ассоциации «Укравтопром», по сравнению с аналогичным месяцем 2020-го спрос на новые легковые автомобили в сентябре увеличился почти на 25 процентов, а если посмотреть на результаты августа этого года, то можно увидеть прирост в 11%.

Finance.uа как портал, который заботится о вашем кошельке, узнал, что покупали больше всего.

Всего в течение сентября 2021 года было продано около 9,4 тысячи новых легковых авто.

Топ-10 марок новых авто в сентябре 2021:

  • Toyota — 1525 шт. (+13%)
  • Renault — 1258 шт. (+27%)
  • KIA — 1012 шт. (+117%)
  • Volkswagen — 454 шт. (-35%)
  • Nissan — 450 шт. (+1%)
  • Mitsubishi — 441 шт. (+174%)
  • Hyundai — 429 шт. (+ 5%)
  • Chery — 391 шт. (+134%)
  • Skoda — 388 шт. (-4%)
  • Mercedes-Benz — 344 шт. (+58%)

С начала текущего года процедуру первой регистрации в нашей стране прошли 76,1 тысячи легковых автомобилей, что на 27% больше аналогичного периода 2020 года. Что же касается самой популярной модели прошлого месяца, то тут снова обошлось без сенсаций.

Справка Finance.ua:

  • Украинских водителей вскоре ждут новые штрафы. Штраф можно будет получить за управление авто на «механике», если в автошколе водитель сдаст экзамен на «автомате». Дело в том, что через три месяца будущие водители будут получать права спецкатегории — тем, кто учился на «автомате», будут ставить в соответствующей графе цифру 78. Она будет означать запрет водить авто с механической коробкой передач.
  • Новые правила не будут касаться тех, кто получал права давно — никаких отметок в их документах ставить не будут. Это из-за того, что раньше они сдавали экзамен на «механике», поэтому имеют право ездить и на «автомате».
По материалам Finance.UA
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