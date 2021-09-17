Топ-10 марок новых авто в сентябре 2021 года

По данным ассоциации «Укравтопром», по сравнению с аналогичным месяцем 2020-го спрос на новые легковые автомобили в сентябре увеличился почти на 25 процентов, а если посмотреть на результаты августа этого года, то можно увидеть прирост в 11%.

Finance.uа как портал, который заботится о вашем кошельке, узнал, что покупали больше всего.

Всего в течение сентября 2021 года было продано около 9,4 тысячи новых легковых авто.

Топ-10 марок новых авто в сентябре 2021:

Toyota — 1525 шт. (+13%)

Renault — 1258 шт. (+27%)

KIA — 1012 шт. (+117%)

— 1012 шт. (+117%) Volkswagen — 454 шт. (-35%)

Nissan — 450 шт. (+1%)

Mitsubishi — 441 шт. (+174%)

Hyundai — 429 шт. (+ 5%)

Chery — 391 шт. (+134%)

Skoda — 388 шт. (-4%)

Mercedes-Benz — 344 шт. (+58%)

С начала текущего года процедуру первой регистрации в нашей стране прошли 76,1 тысячи легковых автомобилей, что на 27% больше аналогичного периода 2020 года. Что же касается самой популярной модели прошлого месяца, то тут снова обошлось без сенсаций.

Справка Finance.ua:

Украинских водителей вскоре ждут новые штрафы. Штраф можно будет получить за управление авто на «механике», если в автошколе водитель сдаст экзамен на «автомате». Дело в том, что через три месяца будущие водители будут получать права спецкатегории — тем, кто учился на «автомате», будут ставить в соответствующей графе цифру 78. Она будет означать запрет водить авто с механической коробкой передач.