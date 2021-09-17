Топ-10 марок новых авто в сентябре 2021 года

По данным ассоциации «Укравтопром», по сравнению с аналогичным месяцем 2020-го спрос на новые легковые автомобили в сентябре увеличился почти на 25 процентов, а если посмотреть на результаты августа этого года, то можно увидеть прирост в 11%.
Finance.uа как портал, который заботится о вашем кошельке, узнал, что покупали больше всего.
Всего в течение сентября 2021 года было продано около 9,4 тысячи новых легковых авто.
Топ-10 марок новых авто в сентябре 2021:
С начала текущего года процедуру первой регистрации в нашей стране прошли 76,1 тысячи легковых автомобилей, что на 27% больше аналогичного периода 2020 года. Что же касается самой популярной модели прошлого месяца, то тут снова обошлось без сенсаций.
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