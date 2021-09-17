Во время пандемии 73% украинцев стали чаще совершать покупки онлайн — исследование Google

За время пандемии 73% стали чаще покупать товары в интернете и планируют оставить эту привычку и после окончания пандемии.
Об этом говорится в результатах исследования украинского офиса Google Smart Shopper 2021.
Количество онлайн-покупок выросло во всех возрастных категориях, но особенно заметно у поколения Z (18−24) — до 43%, и в группе от 45 до 54 лет — тоже до 43%.
Инфографика: Smart Shopper 2021
Как отмечают авторы исследования, основные триггеры покупок различаются в зависимости от категорий. Так, при покупке товаров потребительской электроники пользователи чаще всего хотят приобрести что-то новое, в категории Дом и сад в основном ищут замену уже имеющимся вещам, а в категории товаров Мода растет объем спонтанных покупок.
Инфографика: Smart Shopper 2021
Также по данным Smart Shopper 2021, за период пандемии выросла доля мобильных покупок. Больше всего украинцы стали использовать мобильные устройства для покупки товаров потребительской электроники (40%) и товаров из категории Мода (46%).
Также вырос поиск с мобильных устройств по сравнению с 2019 годом. Так, в 2021 году 73% украинцев использовали смартфон для поиска информации о товаре.
Инфографика: Smart Shopper 2021
Отмечается, что доля офлайн-покупок продолжает сокращаться. По мнению авторов исследования, розничным продавцам и брендам важно сосредоточиться на правильной организации электронной коммерции / омниканальности, чтобы продолжать привлекать потребителей и после кризиса.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на тепло в Украине при цене на газ в Европе выше $1000 - мнение экспертаВчера, 20:02 - 1489 7
Норвегия введет 25% налог на электромобилиВчера, 23:06 - 3736 5
Как собственнику жилья «выписать» человека без его согласия9 ч. назад - 9782 3
В «Укртрансбезопасности» стартует перезагрузка: летом на дороги выйдут новые инспекторы3 ч. назад - 141 2
Все больше европейцев отказываются от покупки собственного жилья4 ч. назад - 2747 2
Как собственнику жилья «выписать» человека без его согласия9 ч. назад - 9782 3
Норвегия введет 25% налог на электромобилиВчера, 23:06 - 3736 5
Все больше европейцев отказываются от покупки собственного жилья4 ч. назад - 2747 2
Куда вложить деньги - советы экспертов7 ч. назад - 2453
Украинцы получили возможность отслеживать все свободные номерные знаки для авто13 ч. назад - 1428
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2611 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 696 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2131 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1616 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1361 5