Во время пандемии 73% украинцев стали чаще совершать покупки онлайн — исследование Google

За время пандемии 73% стали чаще покупать товары в интернете и планируют оставить эту привычку и после окончания пандемии.

Об этом говорится в результатах исследования украинского офиса Google Smart Shopper 2021.

Количество онлайн-покупок выросло во всех возрастных категориях, но особенно заметно у поколения Z (18−24) — до 43%, и в группе от 45 до 54 лет — тоже до 43%.



Инфографика: Smart Shopper 2021

Как отмечают авторы исследования, основные триггеры покупок различаются в зависимости от категорий. Так, при покупке товаров потребительской электроники пользователи чаще всего хотят приобрести что-то новое, в категории Дом и сад в основном ищут замену уже имеющимся вещам, а в категории товаров Мода растет объем спонтанных покупок.



Инфографика: Smart Shopper 2021

Также по данным Smart Shopper 2021, за период пандемии выросла доля мобильных покупок. Больше всего украинцы стали использовать мобильные устройства для покупки товаров потребительской электроники (40%) и товаров из категории Мода (46%).

Также вырос поиск с мобильных устройств по сравнению с 2019 годом. Так, в 2021 году 73% украинцев использовали смартфон для поиска информации о товаре.



Инфографика: Smart Shopper 2021

Отмечается, что доля офлайн-покупок продолжает сокращаться. По мнению авторов исследования, розничным продавцам и брендам важно сосредоточиться на правильной организации электронной коммерции / омниканальности, чтобы продолжать привлекать потребителей и после кризиса.

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