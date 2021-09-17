Нафтогаз назвал цену импортного газа в сентябре

Украина импортировала газ в сентябре в среднем по 636 долларов за тысячу кубометров.
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
В августе стоимость газа для Украины выросла до 428 долларов за тысячу кубометров.
4 октября на торгах в Европе цены на газ превысили 1 200 долларов за тысячу кубометров.
Также растут долгосрочные цены на газ. На площадке ICE Futures фьючерс на TTF на весь 2022 год за прошедшую неделю вырос с $ 582 до $ 679 за тысячу кубометров, а сегодня достиг $ 732 за тысячу кубометров.
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