Нафтогаз назвал цену импортного газа в сентябре

Украина импортировала газ в сентябре в среднем по 636 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

В августе стоимость газа для Украины выросла до 428 долларов за тысячу кубометров.

4 октября на торгах в Европе цены на газ превысили 1 200 долларов за тысячу кубометров.

Также растут долгосрочные цены на газ. На площадке ICE Futures фьючерс на TTF на весь 2022 год за прошедшую неделю вырос с $ 582 до $ 679 за тысячу кубометров, а сегодня достиг $ 732 за тысячу кубометров.

Справка Finance.ua:

поставщик «последней надежды» ( ППН ), которым выступает газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», повысил цену одного кубометра природного газа для бытовых потребителей. Тарифы для клиентов поставщика «последней надежды» увеличились на 4,56 грн — c 12 грн в сентябре до 16,56 грн в октябре;