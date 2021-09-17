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Инфляция в еврозоне достигла 13-летнего максимума

Инфляция в еврозоне достигла 13-летнего максимума

В сентябре годовая инфляция в странах еврозоны выросла с 3% в августе до 3,4% – максимума с сентября 2008 года.

По данным Евростата, причиной ускорения инфляции стал резкий рост цен на энергоносители, в том числе цена на газ превысила $ 1 тыс./куб (17,4% против 15,4% в августе) и на промышленные товары (2,1% по сравнению с 2,6% в августе).

Также выросли цены на продукты питания, алкоголь и табак (2,1% против 2% в августе) и услуги (1,7% по сравнению с 1,1% в августе).

Инфляция в еврозоне сейчас находится на максимуме с сентября 2008 года — начала мирового финансового кризиса, пишет Reutеrs.

С ростом цен на природный газ и узкими местами, которые влияют на все, от производства автомобилей до производства компьютеров, инфляция может достигнуть 4% к концу года, что вдвое превышает целевой показатель ЕЦБ. Центробанк ожидает относительно быстрого снижения в начале 2022 года.

ЕЦБ считает, что этот всплеск инфляции быстро закончится и рост цен будет оставаться ниже целевого показателя на долгие годы, что потребует снижения стоимости заимствований. Однако президент ЕЦБ Кристин Лагард на этой неделе перешла на более осторожный тон, указав на повышенные риски инфляции.

Между тем рыночные экономисты меняют свои взгляды, утверждая, что центральные банки могут недооценивать инфляционный риск.

«Мы считаем, что высока вероятность того, что эта инфляция будет менее временной, чем предполагают все центральные банки, включая ЕЦБ. Потребители могут начать требовать повышения заработной платы, и корпорации могут удовлетворить их, поскольку они могут переложить более высокие издержки на более высокие конечные цены», — отметил экономист BNP Paribas Луиджи Сперанца.

По материалам Економічна Правда
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