Рост экономики Украины ускорился: НБУ назвал причины

В августе 2021 года Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) вырос на 6,4% г/г. Это значительно выше, чем в июле (2,3%).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (сентябрь 2021 года).
Как отмечается в обзоре, рекордный урожай ранних зерновых обусловил быстрый рост сельского хозяйства (25,0% г/г), что также поддержало смежные секторы (пищевую промышленность, торговлю, транспорт). Устойчивый потребительский спрос способствовал высоким темпам роста розничной торговли (9.6% г/г) и пассажирооборота.
Кроме того, живой инвестиционный спрос поддержал возобновление роста в строительстве (на 10% г/г) и отдельные отрасли промышленности, в частности машиностроение.
«Однако в целом рост промышленности был незначительным (на 0,6% г/г) из-за усиления конкуренции для продукции ГМК на внешних рынках. Сокращение транзита газа и исчерпание статистического эффекта базы сравнения также сдерживали улучшение показателей экономической активности», — говорится в документе.
По данным НБУ, индекс производства базовых отраслей в сентябре 2020 года упал на 1,4%.
Напомним, в июле НБУ сохранил прогноз восстановления экономики после кризиса. Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,8%.
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