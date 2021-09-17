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Zoom и поставщик облачных услуг Five9 отменили соглашение о поглощении на $15 млрд

Zoom и поставщик облачных услуг Five9 отменили соглашение о поглощении на $15 млрд

Акционеры поставщика облачных услуг Five9 проголосовали против продажи компании сервиса видеосвязи Zoom за $14,7 млрд, передает Reuters.

Против соглашения проголосовали акционеры Five9. Отмена поглощения Five9 стала серьезным ударом по планам Zoom расширить свой бизнес после пандемического бума.

Акционеры Five9 проголосовали против поглощения после того, как в начале этого месяца консалтинговые фирмы Institutional Shareholder Services (ISS) и Glass Lewis рекомендовали им отказаться от поглощения из-за опасений по поводу роста компании и акций двойного класса.

Согласно условиям сделки акционеры Five9 получили бы 0,5533 акции Zoom за каждую акцию Five9. Условия предполагали наценку на 12,8% к рыночной цене компании. С момента объявления о сделках акции Zoom подешевели более чем на 25%.

В то же время Five9 заявила, что продолжит сотрудничество с Zoom и запустит облачное решение для контакт-центра Zoom Video Engagement Center в начале 2022 года.

Кроме того, сделка вызвала опасения у американских властей. Так, агентство отмечает, что Минюст США рассматривал это соглашение из-за возможных проблем национальной безопасности. В частности, речь идет о возможной связи компании Zoom с Китаем.

По материалам НВ
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