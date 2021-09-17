В Норвегии закрывают последнюю угольную шахту

Власти норвежского города Лонгьира разорвали контракт с компанией Store Norske о покупке угля с шахты № 7 с сентября 2023 года.
Как говорится на сайте компании, последняя угольная шахта Норвегии на Шпицбергене закончит свою работу.
По словам административного директора компании Яна Мортена Эртсааса, шахта № 7 существует для поставки угля на электростанцию в Лонгьире.
«Теперь соглашение о поставках угля на электростанцию расторгнуто. Таким образом, больше нет оснований для эксплуатации шахты. Мы вели добычу угля на Шпицбергене более 100 лет, и теперь есть дата окончания угольной эпохи», — заявил Эртсаас.
После прекращения использования угля энергосистема города будет временно работать на дизеле, пока власти не выработают решения по использованию возобновляемой энергии.
Помимо этого, закрытие шахты предполагает ликвидацию порядка 80 рабочих мест. По словам Эртсааса, этих специалистов можно было бы переобучить для работы в энергосистеме Арктики.
На сегодняшний день компания не только поставляет на электростанцию Лонгйирбиен уголь, но и продает в другие страны Европы. До закрытия Store Norske собирается увеличивать добычу и экспорт угля.
«В ближайшие два года мы будем вывозить уже готовый к добыче уголь. Это означает, что мы увеличиваем годовую добычу с примерно 90 тысяч тонн сегодня до более 125 тысяч тонн. Таким образом, мы прекращаем добычу полезных ископаемых наиболее экономичным способом», — рассказал директор шахты № 7 Пер Нильссен.
В 2016 году государственный норвежский банк Norges Bank исключил из инвестиционных планов 52 угольные компании. Государственный пенсионный фонд Норвегии также отказался от инвестиций в некоторые добывающие компании.
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