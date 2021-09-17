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«Нафтогазу» разрешили взять под контроль «Донецкоблгаз»

«Нафтогазу» разрешили взять под контроль «Донецкоблгаз»

Антимонопольный комитет разрешил НАК «Нафтогаз Украины» приобрести контроль над ПАО «Донецкоблгаз».

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Речь идет о получении в управление акций, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления ПАО.

Во время рассмотрения заявления Комитет установил, что постановлением Шевченковского райсуда Киева наложен арест на 49,88% акций, эмитентом которых является ПАО «Донецкоблгаз», с запретом пользования, отчуждения и распоряжения ими, и переданы в управление АРМА.

Концентрация происходит в соответствии с распоряжением КМУ от 15 сентября 2021 года № 1116-р «Некоторые вопросы управления активами ПАО «по газоснабжению и газификации «Донецкоблгаз», на которые наложен арест в уголовном производстве, в исключительных случаях».

«По информации заявителя, целью концентрации является предотвращение чрезвычайной ситуации техногенного характера и прекращение нарушения законодательства и лицензионных условий ведения его хозяйственной деятельности. Как до концентрации, так и после ее совершения, задействованный рынок будет находиться в состоянии естественной монополии, следовательно, не происходит структурных изменений спроса и/или предложения на указанном рынке в местах ведения хозяйственной деятельности ПАО «Донецкоблгаз», — говорится в позиции АМКУ.

По материалам Економічна Правда
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