Началось серийное производство электрических седанов Lucid Air (фото)

В США началось серийное производство электрических седанов Lucid Air. Их поставки начнутся в следующем месяце.

Компания Lucid впервые представила электрический седан Air в 2016 году. Ожидалось, что в серию он пойдет в 2018 году, однако, это произошло немного позже. Компании Lucid удалось привлечь инвестиции в размере 1 млрд долларов, благодаря чему она смогла построить в штате Аризона завод и начать выпускать Air.

Вначале покупателям предложат специальную версию этого седана — Lucid Air Dream Edition.

Air предлагают покупателям в двух версиях — Range и Performance. У него полный привод и электрическая силовая установка мощностью 1126 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды при максимальной скорости 270 км/ч. Запас хода очень большой – 837 км.

Началось серийное производство электрических седанов Lucid Air.

На Lucid Air в США уже сделано более 13 тысяч заказов. Как мы уже говорили, клиенты начнут получать этот седан в октябре.



Между тем компания Lucid уже работает над новой моделью. Это будет электрический кроссовер Gravity. В продаже он появится в 2023 году.