Водительские права в Украине можно получить по почте: как это работает

В сентябре Кабмин принял постановление, согласно которому каждый водитель, который подал заявку на получение водительского удостоверения с помощью сервиса Дія или через личный кабинет на сайте, сможет получить свои документы в отделении Укрпочты или через курьера, пишет Апостроф.
Как можно получить права по почте:
Сразу после оформления новых прав, они автоматически подтянутся в Дію, а права доставят в отделение почты или курьер принесет по указанному адресу.
Этой услугой смогут воспользоваться только те водители, у которые есть ID-карта.
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