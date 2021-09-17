Водительские права в Украине можно получить по почте: как это работает

В сентябре Кабмин принял постановление, согласно которому каждый водитель, который подал заявку на получение водительского удостоверения с помощью сервиса Дія или через личный кабинет на сайте, сможет получить свои документы в отделении Укрпочты или через курьера, пишет Апостроф.

Как можно получить права по почте:

кликнуть на раздел Услуги в Дії, а затем выбрать подраздел Замена водительского удостоверения;

из предложенного списка выбрать одну причину замены документа и способ доставки, а также населенный пункт регистрации;

прикрепить отсканированные копии (допускается фотография) медсправки, подтвердить данные о крови, которые указаны в водительских правах;

внести номер телефона, адрес, поставить подпись под заявлением;

оплатить выдачу, а затем доставку обновленных документов.

Сразу после оформления новых прав, они автоматически подтянутся в Дію, а права доставят в отделение почты или курьер принесет по указанному адресу.

Этой услугой смогут воспользоваться только те водители, у которые есть ID-карта.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров 22 сентября внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя (от 8 мая 1993 года) и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Теперь появятся новые отметки в водительских правах;

Кабмин также утвердил постановление об изменении правил дорожного движения. Документ вступает в силу с 1 ноября текущего года;

оформлять сделки купли-продажи автомобилей можно будет не выходя из дома – в электронном кабинете водителя.

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