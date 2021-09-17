Во сколько бюджету обходится один безработный украинец: ответ центра занятости

До пандемии Украина ежегодно тратила на безработных граждан от 6 до 10 млрд гривен. Но когда вследствие вспышки Covid-19 начались массовые увольнения, из бюджета потратили в разы больше — свыше 16 млрд грн в год.
Об этом сообщили в Государственном центре занятости.
Количество безработных, которые стоят на учете в центрах занятости. В Украине ежегодно насчитывается более миллиона безработных:
В «пандемический» 2020 год, как видим, их количество увеличилось более чем на 200 тыс. человек, по сравнению с 2019 годом. Соответственно, и на их содержание из бюджета было выделено больше денег:
И здесь есть интересный момент. Если сравнить 2017 и 2020 годы, то разница в количестве безработных между ними небольшая — 108 816 человек. Однако если сравнить в деньгах, которые выделялись — разница достаточно существенная, почти в 2,5 раза. Но здесь следует учесть, что выросли и суммы «пособия по безработице».
Читайте также: Пособие по безработице будут выплачивать по-новому
В среднем по состоянию на сейчас из бюджета Украины на одного безработного тратят около 11 000 гривен. В 2020 году — по 12 800 грн, в 2019 — по 9 200 грн, а в том же 2017 — по 543 грн на человека.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США впервые грозит дефолт: нет средств на соцвыплаты и долгиВчера, 11:46 - 6642 8
«Газпром» не забронировал дополнительные транзитные мощности через Украину на октябрь8 ч. назад - 347 6
Без трудовой книжки работают около 3 млн украинцев (инфографика)Вчера, 16:07 - 728 6
Тарифы на тепло до конца зимы не возрастут — заключен меморандумВчера, 15:02 - 1074 5
НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару за последний месяц2 ч. назад - 548 2
Мужчина решил «поиграть в археолога» и за несколько часов нашел килограмм золота (фото)Вчера, 18:47 - 2298
У клиентов monobank возникли проблемы с оплатойВчера, 18:18 - 1923
Эксперт подсчитал, в какую сумму украинцам обойдется тепло по новым тарифамВчера, 21:02 - 1464 1
Высокие цены на газ делают отопительный сезон в Киеве близким к критическому — КличкоВчера, 13:02 - 1420 9
Нюансы подачи нулевых деклараций: будут ли налоговики проверять документыВчера, 16:49 - 1371
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1886 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 493 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1683 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1237 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1139 5