Во сколько бюджету обходится один безработный украинец: ответ центра занятости

До пандемии Украина ежегодно тратила на безработных граждан от 6 до 10 млрд гривен. Но когда вследствие вспышки Covid-19 начались массовые увольнения, из бюджета потратили в разы больше — свыше 16 млрд грн в год.

Об этом сообщили в Государственном центре занятости.

Количество безработных, которые стоят на учете в центрах занятости. В Украине ежегодно насчитывается более миллиона безработных:

в 2017 году — 1,138 млн человек;

в 2018 году — 1,064 млн человек;

в 2019 году — 1,024 млн человек;

в 2020 году — 1,247 млн человек;

с начала 2021 (январь-август) — 949 765 человек.

В «пандемический» 2020 год, как видим, их количество увеличилось более чем на 200 тыс. человек, по сравнению с 2019 годом. Соответственно, и на их содержание из бюджета было выделено больше денег:

в 2017 году — 6,819 млрд грн;

в 2018 году — 7 731 млрд грн

в 2019 году — 9,428 млрд грн

в 2020 году — 16,084 млрд грн

с начала 2021 (по состоянию на 21 сентября) — 10,428 млрд грн

И здесь есть интересный момент. Если сравнить 2017 и 2020 годы, то разница в количестве безработных между ними небольшая — 108 816 человек. Однако если сравнить в деньгах, которые выделялись — разница достаточно существенная, почти в 2,5 раза. Но здесь следует учесть, что выросли и суммы «пособия по безработице».

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В среднем по состоянию на сейчас из бюджета Украины на одного безработного тратят около 11 000 гривен. В 2020 году — по 12 800 грн, в 2019 — по 9 200 грн, а в том же 2017 — по 543 грн на человека.