Украинцев зовут на работу в Германию: кому платят до 100 тысяч гривен в месяц

В Германии открыли тысячи вакансий для украинских заробитчан. К примеру, разнорабочим предлагают зарплату в размере около 50 тыс. грн в месяц, а оператор-наладчик станков может претендовать на 110 тыс. грн.

Это следует из данных кадрового портала. Отметим, чаще всего для работы в Германии требуется знание немецкого языка. Кроме того, уровень теневой занятости среди заробитчан здесь в разы ниже, чем, к примеру, в Польше.

Эксперты навели несколько примеров специальностей, где заробитчанам готовы платить приличные суммы.

Оператор-наладчик фрезерных и токарных станков: от 90 до 110 тыс. грн. Требования:

опыт – 1-3 года;

наладка и эксплуатация токарного и фрезерного центра с ЧПУ согласно чертежам и производственному плану;

изготовление деталей путём механической обработки на ЧПУ станках;

контроль качества продукции и заполнение производственной документации;

эффективный выбор и соблюдение технологии производства.

Мясник в Германии может зарабатывать 59,4 тыс. грн. Требования:

наличие соответствующего диплома об образовании с квалификацией мясной промышленности, например, технолог по производству и переработке продукции животноводства, технолог по производству мясных продуктов и т.п. (обязательное условие);

знание немецкого языка (желательно).

Водитель-международник кат. Е – 64 тысячи грн. Требования:

наличие кат С+Е;

знание режима труда и отдыха водителей;

высокая самодисциплина – без грубых правонарушений;

обязательно наличие ADR ;

возраст до 55 лет.

Разнорабочие – 1600 евро (50 тысяч гривен). Условия работы:

зарплата – 8-9 евро в час;

работа по 8 часов, могут быть переработки;

жилье предоставляется, но за него придется заплатить 250-300 евро в месяц;

на работу и с работы обеспечен проезд.

Медицинская сестра – 42-56 тысячи гривен. Требования:

уверенное владение немецким языком (на уровне B2/B1 или A2 как исключение);

готовность (при необходимости) доучить язык и/или подтвердить его знание в Goethe Institut или схожем учебном учреждении;

медицинское образование: медсестра/медбрат или аналогичное медицинское;

опыт медицинской работы по специальности.

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