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Украинцев зовут на работу в Германию: кому платят до 100 тысяч гривен в месяц

Украинцев зовут на работу в Германию: кому платят до 100 тысяч гривен в месяц

В Германии открыли тысячи вакансий для украинских заробитчан. К примеру, разнорабочим предлагают зарплату в размере около 50 тыс. грн в месяц, а оператор-наладчик станков может претендовать на 110 тыс. грн.

Это следует из данных кадрового портала. Отметим, чаще всего для работы в Германии требуется знание немецкого языка. Кроме того, уровень теневой занятости среди заробитчан здесь в разы ниже, чем, к примеру, в Польше.

Эксперты навели несколько примеров специальностей, где заробитчанам готовы платить приличные суммы.

Оператор-наладчик фрезерных и токарных станков: от 90 до 110 тыс. грн. Требования:

  • опыт – 1-3 года;
  • наладка и эксплуатация токарного и фрезерного центра с ЧПУ согласно чертежам и производственному плану;
  • изготовление деталей путём механической обработки на ЧПУ станках;
  • контроль качества продукции и заполнение производственной документации;
  • эффективный выбор и соблюдение технологии производства.

Мясник в Германии может зарабатывать 59,4 тыс. грн. Требования:

  • наличие соответствующего диплома об образовании с квалификацией мясной промышленности, например, технолог по производству и переработке продукции животноводства, технолог по производству мясных продуктов и т.п. (обязательное условие);
  • знание немецкого языка (желательно).

Водитель-международник кат. Е – 64 тысячи грн. Требования:

  • наличие кат С+Е;
  • знание режима труда и отдыха водителей;
  • высокая самодисциплина – без грубых правонарушений;
  • обязательно наличие ADR;
  • возраст до 55 лет.

Разнорабочие – 1600 евро (50 тысяч гривен). Условия работы:

  • зарплата – 8-9 евро в час;
  • работа по 8 часов, могут быть переработки;
  • жилье предоставляется, но за него придется заплатить 250-300 евро в месяц;
  • на работу и с работы обеспечен проезд.

Медицинская сестра – 42-56 тысячи гривен. Требования:

  • уверенное владение немецким языком (на уровне B2/B1 или A2 как исключение);
  • готовность (при необходимости) доучить язык и/или подтвердить его знание в Goethe Institut или схожем учебном учреждении;
  • медицинское образование: медсестра/медбрат или аналогичное медицинское;
  • опыт медицинской работы по специальности.

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По материалам Обозреватель
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