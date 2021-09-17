Украинцев зовут на работу в Германию: кому платят до 100 тысяч гривен в месяц

В Германии открыли тысячи вакансий для украинских заробитчан. К примеру, разнорабочим предлагают зарплату в размере около 50 тыс. грн в месяц, а оператор-наладчик станков может претендовать на 110 тыс. грн.
Это следует из данных кадрового портала. Отметим, чаще всего для работы в Германии требуется знание немецкого языка. Кроме того, уровень теневой занятости среди заробитчан здесь в разы ниже, чем, к примеру, в Польше.
Эксперты навели несколько примеров специальностей, где заробитчанам готовы платить приличные суммы.
Оператор-наладчик фрезерных и токарных станков: от 90 до 110 тыс. грн. Требования:
Мясник в Германии может зарабатывать 59,4 тыс. грн. Требования:
Водитель-международник кат. Е – 64 тысячи грн. Требования:
Разнорабочие – 1600 евро (50 тысяч гривен). Условия работы:
Медицинская сестра – 42-56 тысячи гривен. Требования:
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