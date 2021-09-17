С начала месяца украинцы продали иностранной валюты на сумму $1 млн — НБУ

С начала месяца украинцы продали иностранной валюты на сумму $1 млн.
Как сообщает в экспертном дайджесте в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин, с начала текущего месяца украинцы пополнили свои «валютные запасы» на $20 млн, тогда как сумма продажи иностранной валюты в сентябре составила $21 млн.
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Таким образом, чистая продажа валюты физлицами в сентябре составила $1 млн.
В то же время, с начала 2021 года показатель чистой продажи валюты населением (как в наличной, так и в безналичной форме) достиг $1,8 млрд.
«По операциям физлиц соотношение спроса и предложения на иностранную валюту в сентябре остается близким к сбалансированному», – отмечает в дайджесте Богдан Данилишин.
При этом на межбанке, пишет глава Совета НБУ, обменный курс гривны к доллару в течение недели, завершившейся 24 сентября, находился под умеренным давлением в сторону укрепления. Это, отмечает эксперт, было обусловлено преобладанием предложения валюты на сегменте спот со стороны банковских клиентов.
В этот период Нацбанк провел интервенции с целью пополнения международных резервов в объеме $22,5 млн.
«В общей сложности, чистая покупка иностранной валюты Нацбанком с начала сентября составила $124,6 млн, с начала года – $1,465 млрд», – уточняет Богдан Данилишин.
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