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TikTok достиг отметки в 1 миллиард активных пользователей ежемесячно

TikTok достиг отметки в 1 миллиард активных пользователей ежемесячно

Соцсеть TikTok объявила, что достигла отметки в 1 млрд активных пользователей — столько пользователей использовали приложение хотя бы раз в течение месяца.

«Наша миссия в TikTok — вдохновлять на творчество и приносить радость. Более 1 миллиарда человек во всем мире сейчас ежемесячно посещают TikTok, чтобы развлекаться, учиться, смеяться или открывать что-то новое.
Для нас большая честь быть домом для нашего чрезвычайно разнообразного сообщества», — заявила команда TikTok.

Как пишет TechCrunch, за год количество активных пользователей соцсети возросло на 45% (в июле 2020 года было 689 млн).

По данным компании SensorTower, в июле этого года TikTok стал первым приложением, не связанным с Facebook, который достиг 3 миллиардов глобальных загрузок.

«Конкуренция, которую TikTok навязывает западным технологическим гигантам, ощутима — Instagram, принадлежащий Facebook, радикально сместил фокус, заявив, что это больше не приложение для обмена фотографиями. Instagram активно рекламирует Reels, свой клон TikTok», — пишет издание.

Крупнейшие рынки TikTok — в США, Европе, Бразилии и Юго-Восточной Азии.

По материалам Економічна Правда
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