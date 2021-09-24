Аналитики спрогнозировали курс доллара к концу недели

Валютный рынок продолжает балансировать на уже привычном уровне 26,6-26,7 грн/долл. с кратковременными колебаниями, и хотя предложение валюты от экспортеров может сократиться на этой неделе, гривна останется крепкой и подорожания доллара не будет.
Finance.ua как портал, который следит за изменениями на валютном рынке, узнал об этом от аналитиков ICU.
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Отмечается, что в целом за прошедшую неделю гривна ослабла на 0,3% до 26,7 грн/долл., хотя в отдельные дни усиливалась до 26,5 грн/долл., но не ослабевала значительно больше, чем 26,7 грн/долл. Такой динамике курса способствовала уплата ежемесячных налогов и относительно небольшие объемы возмещения НДС.
Аналитики отметили, что только в пятницу было возмещено более 6,6 млрд грн, больше, чем за весь месяц до этого. НБУ почти не вмешивался в ситуацию на рынке. Всего за неделю объем интервенций составил 22,5 млн долл. покупки валюты.
Прогноз ICU. Особых изменений на валютном рынке на этой неделе не ожидается, а уменьшение продажи валюты экспортерами после получения возмещения НДС может компенсироваться нерезидентами, которые на прошлой неделе несколько изменили отношение к гривневым активам. Поэтому курс гривны останется в диапазоне 26,5-27,0 грн/долл. с вероятным ослаблением до 26,8 грн/долл. в конце недели.
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