Аналитики спрогнозировали курс доллара к концу недели

Валютный рынок продолжает балансировать на уже привычном уровне 26,6-26,7 грн/долл. с кратковременными колебаниями, и хотя предложение валюты от экспортеров может сократиться на этой неделе, гривна останется крепкой и подорожания доллара не будет.

Finance.ua как портал, который следит за изменениями на валютном рынке, узнал об этом от аналитиков ICU.

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Отмечается, что в целом за прошедшую неделю гривна ослабла на 0,3% до 26,7 грн/долл., хотя в отдельные дни усиливалась до 26,5 грн/долл., но не ослабевала значительно больше, чем 26,7 грн/долл. Такой динамике курса способствовала уплата ежемесячных налогов и относительно небольшие объемы возмещения НДС.

Аналитики отметили, что только в пятницу было возмещено более 6,6 млрд грн, больше, чем за весь месяц до этого. НБУ почти не вмешивался в ситуацию на рынке. Всего за неделю объем интервенций составил 22,5 млн долл. покупки валюты.

Прогноз ICU. Особых изменений на валютном рынке на этой неделе не ожидается, а уменьшение продажи валюты экспортерами после получения возмещения НДС может компенсироваться нерезидентами, которые на прошлой неделе несколько изменили отношение к гривневым активам. Поэтому курс гривны останется в диапазоне 26,5-27,0 грн/долл. с вероятным ослаблением до 26,8 грн/долл. в конце недели.

Справка Finance.ua:

аналитик RoboForex Андрей Гойлов прогнозировал, что на этой неделе доллар США к гривне закрепится за уровнем в 26,70 и продолжит рост до 27,00. Единая европейская валюта, вероятно, поднимется до отметки 31,75;

по прогнозу аналитика TeleTrade Сергея Родлера, в ближайшее время доллар подорожает с 26,5 до 26,7 грн.

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