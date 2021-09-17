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ТОП-10 самых популярных аэропортов для деловых поездок (инфографика)

ТОП-10 самых популярных аэропортов для деловых поездок (инфографика)

Самым популярным аэропортом в мире по количеству деловых поездок в 2021 году считается лондонский “Хитроу”. Об этом свидетельствуют обновленные данные компании Uber.

Согласно информации, со смягчением COVID-ограничений популярность командировок и других бизнес-поездок растет. Люди меняют удаленную работу на поездки в корпоративный офис, в повседневную деловую жизнь возвращаются физические бизнес-встречи.

По данным Uber о путешествиях в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, 10 самых популярных аэропортов мира для поездок по работе выглядят так:

В Киеве за последние четыре месяца также выросло количество поездок в аэропорты: в “Киев” (Жуляны) – на 60%, в “Борисполь” – на 24%.

Что касается деловых путешествий по Украине, то их число также увеличилось: с начала года клиенты Uber for Business совершили на 37,7% больше поездок.

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По материалам УБР
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