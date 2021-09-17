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В Китае - энергетический кризис, заводы приостанавливают работу из-за отключений

В Китае - энергетический кризис, заводы приостанавливают работу из-за отключений

Китай столкнулся с энергетическим кризисом: из-за нехватки электроэнергии в северных районах происходят отключения, а предприятия, в частности поставщики Apple и Tesla, временно прекращают производство.

Об этом сообщает Reuters, Bloomberg.

На севере страны происходят отключения электроэнергии как для населения, так и для промышленности. Основных причины две: экологические цели и цены на уголь и газ.

С одной стороны, отдельные провинции ограничивают использование электроэнергии, чтобы выполнить цели по выбросам. С другой – фактическая нехватка электроэнергии из-за рекордных цен на уголь и газ, в результате чего генерирующие компании замедляют производство.

В частности, среди производителей приостановили работу ряд поставщиков для техгигантив как Apple и Tesla. Это может в дальнейшем осложнить ситуацию с работой цепей поставок, пострадавших из-за пандемии.

Два больших тайваньские производители чипов заявили, что их китайские мощности работают в обычном режиме, отмечает Reuters.

Но поставщик Apple Unimicron Technology заявил, что три его дочерние компании в Китае прекратили производство с 26 до 30 сентября.

Компания Concraft, поставщик деталей для динамиков в iPhone заявила, что приостановит производство на пять дней и будет использовать запасы для удовлетворения спроса.

Производители чипов United Microelectronics Corp и Taiwan Semiconductor Manufacturing (один из крупнейших производителей полупроводников в мире) сообщили Reuters, что на их китайские заводы это не повлияет.

По материалам Економічна Правда
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