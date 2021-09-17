Нью-Йорк первым в США принял указы по условиям труда курьеров

Власти Нью-Йорка приняли ряд законопроектов, касающихся условий труда курьеров. Теперь работники служб доставки смогут отказываться от заказов, а работодатель обязан платить им не реже раза в неделю.
Речь идет о курьерах, работающих через приложения вроде Uber Eats, Grubhub и DoorDash, передает CNBC.
В частности, теперь:
В DoorDash заявили, что продолжат работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти способы поддержать всех сотрудников службы доставки в Нью-Йорке без непредвиденных последствий. В Grubhub заявили, что поддерживают законопроекты.
Как отмечает издание, власти других штатов также пытались защитить гиг-работников.
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