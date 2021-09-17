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Нью-Йорк первым в США принял указы по условиям труда курьеров

Нью-Йорк первым в США принял указы по условиям труда курьеров

Власти Нью-Йорка приняли ряд законопроектов, касающихся условий труда курьеров. Теперь работники служб доставки смогут отказываться от заказов, а работодатель обязан платить им не реже раза в неделю.

Речь идет о курьерах, работающих через приложения вроде Uber Eats, Grubhub и DoorDash, передает CNBC.

В частности, теперь:

  • Приложения по доставке должны перечислять курьерам чаевые и сообщать, сколько их перечислили, отказался ли клиент от чаевых и почему;
  • Водители могут отказаться от поездок по мостам или туннелям и установить максимальное расстояние за поездку;
  • Сервисы обязаны рассчитываться с курьером не реже раза в неделю и предусмотреть способы выплаты, которые не требуют банковского счета и уплаты комиссий сервиса;
  • Рестораны будут обязаны пускать курьеров в туалеты;
  • Департамент защиты прав потребителей и рабочих должен провести исследование и установить сумму минимальной оплаты за поездку.

В DoorDash заявили, что продолжат работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти способы поддержать всех сотрудников службы доставки в Нью-Йорке без непредвиденных последствий. В Grubhub заявили, что поддерживают законопроекты.

Как отмечает издание, власти других штатов также пытались защитить гиг-работников.

По материалам НВ
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