Всемирный банк поддерживает обязательные пенсионные накопления с 2023 года — Минсоцполитики

Всемирный банк поддерживает введение обязательных пенсионных накоплений с 2023 года.

Об этом заявило Министерство социальной политики по итогам встречи главы ведомства Марины Лазебной с миссией организации по пенсионным вопросам.

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«Стороны согласились, что целесообразным является введение с 2023 года общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения и одновременное поэтапное внедрение предложенной Минсоцполитики универсальной системы поддержки доходов нетрудоспособных лиц», – говорится в сообщении.

По ожиданиям министерства, эти меры позволят скоординировать выплаты из систем пенсионных выплат и поддержки нетрудоспособных, «чтобы они более эффективно влияли на рост общего уровня пенсий».

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Кроме того, Лазебная представила планы по внедрению всеобъемлющей системы государственных гарантий поддержки доходов нетрудоспособных лиц, которая будет предусматривать, в частности:

«возрастную линейку» доплат к пенсиям;

новую социальную помощь для людей, которые не имеют права на страховую пенсию, но долгое время платили налоги и взносы и имеют страховой стаж от пяти до 15 лет;

социальную помощь для получателей страховых пенсий, на содержании которых находятся нетрудоспособные иждивенцы.

«Это сделает систему государственных гарантий для нетрудоспособных лиц прозрачной, понятной и устойчивой. Ее закрепление в законе позволит избежать политических манипуляций и не ставить доходы нетрудоспособных людей в зависимость от решений того или иного правительства», – говорится в комментарии Лазебной.