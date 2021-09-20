0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 71 0

Всемирный банк поддерживает обязательные пенсионные накопления с 2023 года — Минсоцполитики

Всемирный банк поддерживает обязательные пенсионные накопления с 2023 года — Минсоцполитики

Всемирный банк поддерживает введение обязательных пенсионных накоплений с 2023 года.

Об этом заявило Министерство социальной политики по итогам встречи главы ведомства Марины Лазебной с миссией организации по пенсионным вопросам.

Читайте также: Назвали основные параметры накопительной пенсионной системы

«Стороны согласились, что целесообразным является введение с 2023 года общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения и одновременное поэтапное внедрение предложенной Минсоцполитики универсальной системы поддержки доходов нетрудоспособных лиц», – говорится в сообщении.

По ожиданиям министерства, эти меры позволят скоординировать выплаты из систем пенсионных выплат и поддержки нетрудоспособных, «чтобы они более эффективно влияли на рост общего уровня пенсий».

Читайте также: Марченко рассказал о переходе к накопительным пенсиям – что предлагает правительство

Кроме того, Лазебная представила планы по внедрению всеобъемлющей системы государственных гарантий поддержки доходов нетрудоспособных лиц, которая будет предусматривать, в частности:

  • «возрастную линейку» доплат к пенсиям;
  • новую социальную помощь для людей, которые не имеют права на страховую пенсию, но долгое время платили налоги и взносы и имеют страховой стаж от пяти до 15 лет;
  • социальную помощь для получателей страховых пенсий, на содержании которых находятся нетрудоспособные иждивенцы.

«Это сделает систему государственных гарантий для нетрудоспособных лиц прозрачной, понятной и устойчивой. Ее закрепление в законе позволит избежать политических манипуляций и не ставить доходы нетрудоспособных людей в зависимость от решений того или иного правительства», – говорится в комментарии Лазебной.

По материалам Радио Свобода
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.