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Украинцам в Польше предлагают зарплату в 78 тыс. грн: кто востребован

Украинцам в Польше предлагают зарплату в 78 тыс. грн: кто востребован

Украинские водители, семейные врачи и сварщики в Польше могут зарабатывать около 78 тыс. грн. Компании открыли сотни вакансий и предлагают помочь с переездом для желающих стать заробитчанами. Это следует из данных кадрового портала Jooble.

К примеру, в центральную районную больницу в Могильно (Польша) приглашают украинца на вакансию “семейный врач” с зарплатой от 70 до 90 тыс. грн. График работы: 5 рабочих дней в неделю по 7,5 часов.

Обязанности: прием пациентов, амбулаторное лечение, направление на обследование или лечение;

ведение документации; выполнение дежурств.

Работодатель готов помочь с жильем и дать время на изучение польского языка. Также важно иметь как минимум один год опыта работы на такой же должности в Украине.

Водитель категории СЕ может зарабатывать от 70-80 тыс. грн. К примеру, в Волыштын (Польша) приглашают украинца, который будет заниматься перевозкой товаров разных категорий. Требования:

опыт более 1 года; виза, права категория СЕ, медицинская справка, цифровая карта тахографа, удостоверение водителя; знание польского языка: коммуникативный уровень; возраст от 20 до 55 лет.

Строители в Польше могут зарабатывать 73 500 грн. Речь идет о кровельщиках, каменщиках, бетонщиках. В должностные обязанности входит: выполнение кровельных работ на различного типа строительных объектах.

Сейчас в Польше 56% работодателей нанимают иностранцев, а 42% хотят, чтобы люди из других стран работали у них долгосрочно. Даже пандемия COVID-19 не слишком повлияла на количество привлеченных к работе украинцев. Тем временем, в самой Украине 40% граждан хотели бы переехать в другую страну навсегда.

Но Польша – не единственная страна, куда зовут украинцев и куда наши граждане охотно едут на заработки.

Топ государств, где больше всего предложений о работе для украинцев:

  • Польша (44% иностранных вакансий);
  • Литва (15%);
  • Словакия (11%);
  • Германия (7%);
  • Латвия (7%);
  • Финляндия (7%).

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам Обозреватель
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