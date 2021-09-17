Польша будет участвовать в сертификации Nord Stream 2 AG

В PGNiG считают, что Nord Stream 2 AG не отвечает по форме и по содержанию требованиям для сертификации по преференциальной модели независимого сетевого оператора. Также польская сторона утверждает, что «положительное решение BNetzA поставит под угрозу безопасность поставок в ЕС».
«В процессе сертификации мы также будем стремиться к тому, чтобы владелец Северного потока-2 не смог избежать применения требований анбандлинга, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, которые учитывают стоимость всего трубопровода. Мы будем последовательно доказывать, что Nord Stream 2 AG не отвечает по форме и сути требованиям к оператору трубопровода, в частности тем, что касаются безопасности поставок и корпоративной структуры компании», — заявил глава PGNiG Павел Маевский.
Ранее PGNiG вмешалась в судебный процесс в немецком суде, где Nord Stream 2 AG пыталась добиться вывода Северного потока-2 из-под действия норм газовой директивы ЕС. Этот суд Nord Stream 2 AG проиграла.
Строительство газопровода Северный поток-2 мощностью 55 млрд кубометров газа в год было завершено 10 сентября. В Газпроме заявляли о намерении начать поставки газа по новой магистрали уже в 2021 году.
Как сообщалось, 13 сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения продлится до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.
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