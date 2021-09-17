Санкции против «Северного потока-2» одобрили в Конгрессе США — Витренко

Палата представителей Конгресса США сегодня, 23 сентября одобрила поправки в оборонный бюджет США. Ими, в частности, предусматривается введение санкций против газопровода «Северный поток-2».
Об этом сообщает глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.
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«Палата представителей Конгресса США только что приняла правки в оборонный бюджет, которые содержат обязательное наложение санкций на «Северный поток-2», — написал Витренко.
Он отметил, что сейчас ведется работа с Конгрессом США, законодательной ветвью власти, чтобы изменения в законодательстве закрыли возможность для предоставления таких исключений из санкций.
«Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США», — добавил Витренко.
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