Санкции против «Северного потока-2» одобрили в Конгрессе США — Витренко

Палата представителей Конгресса США сегодня, 23 сентября одобрила поправки в оборонный бюджет США. Ими, в частности, предусматривается введение санкций против газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

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«Палата представителей Конгресса США только что приняла правки в оборонный бюджет, которые содержат обязательное наложение санкций на «Северный поток-2», — написал Витренко.

Он отметил, что сейчас ведется работа с Конгрессом США, законодательной ветвью власти, чтобы изменения в законодательстве закрыли возможность для предоставления таких исключений из санкций.

«Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США», — добавил Витренко.