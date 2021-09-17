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Треть украинских областей не готова к отопительному сезону

Треть украинских областей не готова к отопительному сезону

В трети областей Украины есть угроза срыва отопительного сезона, информирует телеканал «Первый Деловой».

В Госэнергонадзоре заявляют о низком уровне подписания актов готовности тепловых хозяйств к работе в отопительный сезон. Речь идет о Волынской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях. Госинспекция выявила почти две тысячи двести нарушений.

Всего же было проверено 2291 энергетический объект. Недостатки в работе были выявлены почти на каждом из них. И сейчас только 37% нарушений устранены.

По материалам Первый деловой
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