Треть украинских областей не готова к отопительному сезону

В трети областей Украины есть угроза срыва отопительного сезона, информирует телеканал «Первый Деловой».
В Госэнергонадзоре заявляют о низком уровне подписания актов готовности тепловых хозяйств к работе в отопительный сезон. Речь идет о Волынской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях. Госинспекция выявила почти две тысячи двести нарушений.
Всего же было проверено 2291 энергетический объект. Недостатки в работе были выявлены почти на каждом из них. И сейчас только 37% нарушений устранены.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Должник добровольно уплатил более 404,5 тысячи гривен долга по алиментам, чтобы выехать за границуПозавчера, 16:44 - 5278 4
Шведская марка Volvo изменила логотипПозавчера, 22:00 - 1438 4
Госстат подсчитал основные расходы украинцев (инфографика)Вчера, 13:16 - 1500 3
В Польше заявили о нехватке работников из УкраиныВчера, 11:00 - 1120 3
Оформлено почти 40 тыс. авто «на еврономерах» за 100 дней действия законов23.09.2021, 16:35 - 452 3
В мире заговорили о новом финансовом кризисеВчера, 20:46 - 3211
Падение курса гривны и гиперинфляция: эксперт рассказал, что может ждать украинцев в 2022 годуВчера, 09:04 - 2810
Стоимость доллара в следующем году может существенно возрасти — прогнозВчера, 10:13 - 2662
Сколько в Украине зарабатывают супервайзерыВчера, 17:00 - 1623
Госстат подсчитал основные расходы украинцев (инфографика)Вчера, 13:16 - 1500 3
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1345 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 360
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1356 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 954 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 973 5