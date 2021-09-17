Госстат подсчитал основные расходы украинцев (инфографика)

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за II квартал 2021 года. Расходы составили 873,5 млрд грн, что на 17,4% больше, чем в 2020 году.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
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По данным статистического ведомства, самой большой статьей расходов за квартал были «Продукты питания и безалкогольные напитки» — 41,4%.
Расходы домашних хозяйств по статье «Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» составляют 13,7%. На «Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики» уходит 7,8% расходов.
Кроме того, на «Транспорт» украинцы тратят 9,3%, на «Здравоохранение» — 6,1%, на «Одежду и обувь» — 4,2%, на «Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья» — 3,8%, на «Отдых и культуру» — 3,4%, на «Связь» — 2,7%, на «Рестораны и гостиницы» — 2,6%, «Образование» — 1,1%, на «Разные товары и услуги» — 3,9%.
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