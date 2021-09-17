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В Европе растут цены на подержанные автомобили

В Европе растут цены на подержанные автомобили

На европейском рынке продолжают дорожать машины с пробегом.

Кризис на рынке новых авто в Европейском Союзе продолжает провоцировать повышенный спрос на подержанные автомобили. В результате дефицита новых авто, подержанные модели продолжают дорожать.

Так, по данным сайта по продаже подержанных автомобилей autoscout24.de впервые в Германии средняя цена автомобиля с пробегом превысила отметку в 23 тысячи евро. Если точнее, в августе была зафиксирована цифра в 23 196 евро – на 250 евро выше июльского значения. Таким образом, за год подержанные авто в стране подорожали на 3 тысячи евро.

Если раньше причиной подорожания подержанных авто была нехватка новых автомобилей из-за закрытия заводов и нежеланием тратить деньги, то потом машины стали дорожать из-за глобальной нехватки полупроводников.

По данным отраслевой ассоциации ACEA, количество регистраций новых автомобилей в Европе упало на 18% в августе и на 24% в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это худший показатель с 2013 года. Учитывая это, пригнанные из ЕС в Украину авто тоже могут подорожать.

По материалам ТСН
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