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Каждому четвертому украинцу приходится работать после выхода на пенсию

Каждому четвертому украинцу приходится работать после выхода на пенсию

Несмотря на рост пенсий в Украине многие пенсионеры вынуждены продолжать оставаться на рабочих местах.

Как гласит ответ Министерства социальной политики Украины на запрос «Телеграфа», на 1 сентября в Пенсионном фонде Украины состояли на учете 10 млн 931,7 тыс. пенсионеров, из которых 2 млн 651,2 тыс. продолжали работать. Правда, это без учета оккупированных территорий Донбасса и АР Крым, а также не учитывая тех пенсионеров, которые продолжают работать нелегально.

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Таким образом получается, что в Украине работает почти каждый четвертый пенсионер, что свидетельствует о нехватке молодых кадров или о недостаточности размера пенсий – 3867 гривен по данным Минсоцполитики Украины,

При этом 1 апреля ПФУ провел перерасчет пенсий для 633 тысяч пенсионеров, увеличив пенсию 313 тысячам из них в среднем на 193 гривны 32 копейки.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж до пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсии вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Телеграф
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