В Украине замедлился рост цен на недвижимость — исследование

Стоимость жилой недвижимости в Украине за год выросла на 8,3%, а за первое полугодие 2021-го жилье подорожало на 4%.

Об этом говорится в рейтинге агентства Knight Frank.

Причем по темпам роста цен на недвижимость Украина заняла 22 место среди 55 стран мира.

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На данный момент лидером рейтинга остается Турция — рост цен на жилье в этой стране составляет 29,2%.

Также значительно подорожала недвижимость в Новой Зеландии (на 25,9%), США (18,6%), Австралии (16,4%), Канаде (16%) и России (14,4%).

По данным агентства, за последний год увеличилось с 13 до 18 количество стран, где темпы роста измеряются двузначным числом.

В свою очередь только в двух странах — Индии и Испании — наблюдается падение стоимости недвижимости.

Напомним, в июне 2021 года Фонд государственного имущества Украины запустил бесплатный Сервис автоматической оценки стоимости недвижимости, что позволяет гражданам самостоятельно проводить операции по оценке стоимости недвижимого имущества.