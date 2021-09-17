В Украине замедлился рост цен на недвижимость — исследование

Стоимость жилой недвижимости в Украине за год выросла на 8,3%, а за первое полугодие 2021-го жилье подорожало на 4%.
Об этом говорится в рейтинге агентства Knight Frank.
Причем по темпам роста цен на недвижимость Украина заняла 22 место среди 55 стран мира.
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На данный момент лидером рейтинга остается Турция — рост цен на жилье в этой стране составляет 29,2%.
Также значительно подорожала недвижимость в Новой Зеландии (на 25,9%), США (18,6%), Австралии (16,4%), Канаде (16%) и России (14,4%).
По данным агентства, за последний год увеличилось с 13 до 18 количество стран, где темпы роста измеряются двузначным числом.
В свою очередь только в двух странах — Индии и Испании — наблюдается падение стоимости недвижимости.
Напомним, в июне 2021 года Фонд государственного имущества Украины запустил бесплатный Сервис автоматической оценки стоимости недвижимости, что позволяет гражданам самостоятельно проводить операции по оценке стоимости недвижимого имущества.
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