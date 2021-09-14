Boeing инвестирует $200 миллионов в создание ударного беспилотника

Американская авиационная компания Boeing заявила о намерении инвестировать $200 млн в программу строительства новейшего беспилотного аппарата MQ-25 Stingray, который должен расширить ударные возможности авианосцев.

Об этом сообщает американское издание The Hill.

«Boeing будет строить MQ-25 Stingray, первый беспилотный самолет ВМС США оперативного назначения на авианосцах», – отмечает издание.

Сборка нового БПЛА будет происходить на новом объекте в штате Иллинойс, который Boeing планирует завершить в 2024 году. В целом американские ВМС планируют приобрести более 70 самолетов MQ-25 для использования их на палубах авианосцев.

Напомним, MQ-25 Stingray – это американский беспилотный самолет, созданный по программе CRABS Военно-Морских сил США. Его разработка началась в 2006 году и была ориентирована на создание ударного беспилотника морского базирования малой заметности.

В процессе развития проекта принято решение, что основные функции MQ-25 Stingray, будут заключаться в обеспечении дозаправки боевых самолетов в воздухе, разведке в зонах конфликтов низкой интенсивности. В то же время ВМС США не оставляют планов разработать отдельную ударную версию MQ-25.