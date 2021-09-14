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В Instagram появился сервис поиска кафе и ресторанов

В Instagram появился сервис поиска кафе и ресторанов

14 сентября 2021 года в мессенджере Instagram появилась функция поиска по картам. Как сообщает Lifehacker Australia, пока этот сервис доступен в тестовом режиме лишь жителям Австралии и Новой Зеландии.

Как отмечает издание, при помощи обновленной карты пользователи могут находить компании, кафе, магазины и другие заведения.

В Instagram сообщили, что внедрение поиска по карте направлено на поддержку малого бизнеса. На ней появятся популярные локации, отмеченные юзерами.

Среди них парки, рестораны, супермаркеты, а также остальные локации, местонахождение которых указано в Instagram.

Поиск по карте Instagram осуществляется нажатием на новую иконку в разделе Explore в правом верхнем углу.

Новая функция работает в тестовом режиме в Австралии и Новой Зеландии. Согласно данным Lifehacker Australia, Instagram планирует распространить новую функцию среди пользователей в других частях мира. Однако, точных сроков пока не известно.

Ранее подобную функцию поиска по карте ранее внедрил Snapchat. Она работает по такому же принципу и помогает юзерам находить популярные места. Snap Inc. заявила, что 250 млн человек будут использовать Snap Map во втором квартале 2021 года.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram добавила новую возможность автоматического перевода текста в историях пользователей.

В компании заявили, что новая функция перевода будет доступна во всем мире. На сегодняшний день она поддерживает более 90 языков.

По материалам Дело
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