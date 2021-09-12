Стоимость квартир в Украине на первичном рынке — исследование

Высокий сезон на жилье в разгаре — собственники и застройщики активизировались. Также оживился интерес и у покупателей — с начала года количество поисковых запросов «купить квартиру» в новостройках выросло втрое.
Finance.ua как портал, который следит за ценами на недвижимость, узнал сумму, за которую сейчас можно приобрести жилье на первичном рынке.
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Как свидетельствуют данные аналитиков OLX Недвижимость, наибольшее количество объявлений о продаже однокомнатных квартир в следующих областях:
В пятерку не попала область города-миллионника Днепра — она заняла лишь 7 место. Цены в регионе на однушки — почти, как в столице, — около $ 40 360.
Диапазон цен на двухкомнатные квартиры:
Больше всего трехкомнатных квартир в новостройках сосредоточено в тех же областях, где и одно- и двухкомнатные квартиры:
Стоимость новостроек в Киеве:
Таблица: OLX Недвижимость
Самые бюджетные варианты однушек и двушек предлагают в Деснянском районе. Новостройки Печерска, наоборот, самые дорогие: однокомнатная квартира здесь стоит почти как три трехкомнатные квартиры в Запорожской области, где цена трехкомнатной — $ 36 700. Вложиться в бюджетный объект с тремя комнатами сейчас можно в Соломенском районе. В новостройках они стоят $ 77 000.
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