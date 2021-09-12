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Стоимость квартир в Украине на первичном рынке — исследование

Стоимость квартир в Украине на первичном рынке — исследование

Высокий сезон на жилье в разгаре — собственники и застройщики активизировались. Также оживился интерес и у покупателей — с начала года количество поисковых запросов «купить квартиру» в новостройках выросло втрое.

Finance.ua как портал, который следит за ценами на недвижимость, узнал сумму, за которую сейчас можно приобрести жилье на первичном рынке.

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Как свидетельствуют данные аналитиков OLX Недвижимость, наибольшее количество объявлений о продаже однокомнатных квартир в следующих областях:

  • Киевская — более 6 900 однушек. Средняя стоимость — $ 43 600;
  • Одесская — 3 500 объектов. Стоимость — $ 31 240;
  • Харьковская — 1 380. Стоимость — $ 29 115;
  • Львовская — 835. Стоимость — $ 37 780;
  • Ивано-Франковская — 600. Стоимость $ 19 600 — самая дешевая для Украины.

В пятерку не попала область города-миллионника Днепра — она заняла лишь 7 место. Цены в регионе на однушки — почти, как в столице, — около $ 40 360.

Диапазон цен на двухкомнатные квартиры:

  • в Ивано-Франковском регионе самые дешевые варианты в новостройках стоят в среднем $ 28 600;
  • цены на объекты с двумя комнатами в Киевской и Днепропетровской областях вдвое выше — $ 66 930 и $ 60 440 соответствии;
  • во Львовской и Одесской двушки стоят примерно $ 52 000.

Больше всего трехкомнатных квартир в новостройках сосредоточено в тех же областях, где и одно- и двухкомнатные квартиры:

  • самые дорогие из них — в Закарпатской области стоимостью около $ 118 570;
  • на втором месте по этому критерию — Днепропетровская, где такие объекты стоят $ 86 200, что больше чем в Киевском регионе, где средняя стоимость трехкомнатной квартиры — $ 85 540;
  • в Харьковской области цена трехкомнатные — почти $ 79 000, а в Одесской — $ 76 900.

Стоимость новостроек в Киеве:


Таблица: OLX Недвижимость

Самые бюджетные варианты однушек и двушек предлагают в Деснянском районе. Новостройки Печерска, наоборот, самые дорогие: однокомнатная квартира здесь стоит почти как три трехкомнатные квартиры в Запорожской области, где цена трехкомнатной — $ 36 700. Вложиться в бюджетный объект с тремя комнатами сейчас можно в Соломенском районе. В новостройках они стоят $ 77 000.

Справка Finance.ua:

  • цены на недвижимость во время первого локдауна весной 2020 года упали на 3,25%. Но уже в течение 1,5 года рынок не просто восстановился, а показал значительный рост: вторичный фонд подорожал на 16,4%, дома с 2011 года — на 16,7%.

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По материалам Finance.UA
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